Quelles sont ces substances dangereuses dissimulées dans les produits anti-poux ?

Tous les parents le savent, se débarrasser des poux est extrêmement difficile. Car dès lors que ces petits parasites sont installés, ils se reproduisent à une vitesse folle. De plus, ils se révèlent particulièrement résistants. Ainsi, le marché du produit anti-poux est très lucratif. Dans les rayons des magasins, ces shampoings sont très nombreux et tous garantissent une efficacité exceptionnelle. Mais quels actifs exploitent les industriels pour promettre des résultats rapides ?

Des parasites contre lesquels il est difficile de lutter

Avant de se retrouver face une grosse infestation, de nombreux parents tentent de prévenir l'arrivée des poux. Pour cela, ils utilisent des remèdes de grand-mère visant à dissuader ces petits parasites de s'installer sur la tête de leurs enfants. Parmi ces astuces naturelles : l'huile essentielle de lavande dont on dépose quelques gouttes derrière l'oreille. Encore plus simple, le fait d'attacher les cheveux longs se révèle particulièrement efficace car les poux s'accrochent et grimpent plus facilement sur des chevelures détachées.

Mais dès lors qu'un couple s'est installé, impossible de les arrêter. Car même si l'espérance de vie d'un pou se limite à 40 jours, ces petites bêtes s'accouplent plusieurs fois et les femelles peuvent pondre jusqu'à dix œufs par jour. Et ce, pendant trois à cinq semaines ! En moins d'un mois, des centaines de parasites peuvent donc coloniser une tête.

D'où l'intérêt de réagir vite, à l'aide de produits spécifiques. Le problème, c'est que lorsque nous achetons des lotions ou shampoings anti-poux, nous ne faisons pas forcément attention à leur composition. Or, celle-ci ne doit pas être négligée car elle cache des substances toxiques.

Les produits anti-poux se déclinent dans plusieurs catégories

Au moment de choisir un produit anti-poux, vous avez peut-être remarqué qu'il en existait plusieurs sortes. Il y a les solutions chimiques qui doivent leur efficacité à des insecticides. On trouve aussi des préparations dites "mécaniques" qui renferment des substances destinées à étouffer les parasites. Enfin, il y a les formules naturelles qui exploitent les propriétés répulsives des extraits végétaux.

Des ingrédients potentiellement dangereux pour la santé

Heureusement, les produits anti-poux chimiques tendent à disparaître. En effet, les insecticides exploités par ces formules ne sont plus efficaces car au fil des décennies, ces parasites ont développé une résistance à ces molécules. En parallèle, il faut tenir compte du fait que le cuir chevelu des enfants est sensible et donc sujet aux irritations causées par des produits agressifs. En outre, certaines substances chimiques parviennent à passer la barrière de la peau pour se retrouver dans le sang. Et quelques-unes présentent un danger de toxicité.

Concernant les produits anti-poux mécaniques, il faut faire attention aux paraffines et silicones exploités pour étouffer les parasites. Même si aucune étude n'atteste la dangerosité de ces composés, il faut savoir qu'ils sont issus du pétrole. De plus, certaines formules contiennent des parabènes, considérés comme des perturbateurs endocriniens, et des allergènes divers.

Quant aux formules naturelles, ce n'est pas leur composition qui pose problème, mais leur efficacité. En effet, les résultats se font souvent attendre avec ces produits élaborés à base de plantes.

Une astuce de grand-mère efficace à tester pour la prochaine invasion de poux : appliquez du vinaigre blanc sur le cuir chevelu et enrubannez tous les cheveux dans du cellophane. Laissez reposer une demi-heure pour que tous les parasites s'asphyxient. Si votre enfant présente une peau particulièrement sensible, diluez le vinaigre dans un peu d'eau.