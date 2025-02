Ces 5 mots de passe ont été les plus piratés en 2024, le vôtre en fait-il partie ?

Pour garder ses données confidentielles et ne pas se faire pirater, il est recommandé de choisir un mot de passe fort et impossible à deviner. Pour éviter les erreurs, voici les 5 mots de passe les plus piratés en 2024.

Quand nous choisissons un mot de passe, nous devons opter pour un code fort et difficile à deviner avec de nombreux signes, des minuscules et des majuscules, mais aussi des chiffres et des caractères spéciaux. Dans le cas contraire, le risque de se faire pirater est très élevé.

Crédit photo : iStock

Malgré cette recommandation, de nombreuses personnes continuent d’utiliser des mots de passe faciles à deviner, comme ces codes les plus utilisés en France. Selon une étude menée par Specops, un logiciel spécialisé dans la sécurité des mots de passe, 5 mots de passe ont été majoritairement piratés en 2024. Voici quels sont ces mots de passe, pour ne plus faire d’erreur et changer le vôtre s’il fait partie de cette liste.

Les mots de passe les plus piratés

Pour ne pas se faire pirater, il est recommandé de ne pas choisir un mot de passe avec son prénom, sa date de naissance ou le nom de son animal de compagnie, car ces informations sont faciles à deviner. Selon l’étude rapportée par Ouest-France, le mot de passe le plus piraté en 2024 était “123456”, utilisé plus de 3,7 millions de fois. Il est suivi de “admin”, piraté 1,9 million de fois. En troisième position, on retrouve “123456789” puis “password”, qui signifie “mot de passe” en anglais.

Crédit photo : iStock

Parmi les autres mots de passe les plus utilisés en 2024, on retrouve “azerty”, “qwerty123”, “qwerty1”, “azertyuiop”, “marseille” ou encore “doudou”. Pour rappel, en plus de choisir un mot de passe fort, il est important de le garder secret et de ne pas le communiquer afin d’éviter d’être piraté.