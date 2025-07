Canicule : ce ventilateur est N°1, les Français se l'arrachent pour rester au frais

Lorsque la météo ne s’y prête pas, la seule manière de rester au frais en été est de se munir de climatiseurs et de ventilateurs. Avec une telle météo, ces appareils de refroidissement s’arrachent comme des petits pains et font un carton sur les sites de vente.

Cela ne vous aura pas étonné, la canicule s’est installée partout en France. Dans certains départements, le thermomètre dépasse même les 40° Celsius. Un véritable four ambulant qui pousse les Français à rester enfermés et à chercher un peu de fraîcheur.

Quitte à rester à la maison, autant rester au frais. Et les Français n’ont pas attendu les recommandations du gouvernement pour prendre des dispositions. En effet, selon le site de comparateur de prix et de produits, leDénicheur, une tendance se dégage chez les consommateurs.

Durant la semaine du 16 juin, les Français ont montré un intérêt soutenu pour certains appareils de refroidissement. Ainsi, comme le précise leDénicheur, les recherches pour les climatiseurs portables ont explosé au cours du mois de juin. Ces appareils bien pratiques pour la saison ont généré deux fois plus de recherches internet que les ventilateurs, qui restent toutefois très populaires.

Le top 3 des appareils refroidissant plébiscités par les Français selon leDénicheur

Crédit photo : fizkes/ iStock

Durant la semaine du 16 juin, leDénicheur a observé une augmentation de +545% pour les climatiseurs portables et mobiles. Les ventilateurs ne sont pas en reste puisqu’ils ont généré +626% d’intérêt sur le net. Même si la tendance a stagné depuis, les recherches pour ces appareils de refroidissement n’en restent pas moins élevées. D’ailleurs, il y a de fortes chances pour qu’elles connaissent un nouveau pic avec la situation climatique actuelle.

Crédit photo : Dyson via leDénicheur

On remarque que les Français sont prêts à mettre la main au porte-monnaie pour garantir un confort intérieur et frais. LeDénicheur a ainsi dévoilé le top 3 des ventilateurs consultés sur son site il y a une semaine. En troisième place, on retrouve le Rowenta Turbo Silence VU5670 pour 99 euros. En seconde place, c’est le Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690F0 (99€). Puis, en première place, les Français ont surtout consulté le produit Dyson Cool AM07 vendu à 249 euros. À lui seul, le ventilateur Dyson représente 26% des recherches. Un vrai succès !

Crédit photo : Liferun via leDénicheur

Les climatiseurs portables ont la côte. Il faut dire qu’ils sont silencieux et agissent également comme déshumidificateurs. Pas étonnant qu’ils fassent leur entrée en trombes. En troisième place du top 3, les Français ont jeté leur dévolu sur le Oceanic Monobloc 10000 BTU à 235 euros. En seconde place, c’est l’appareil Comfee MPPH-07CRN7 à 229 euros qui a fait des heureux. Enfin, en première place, les Français ont choisi le Liferun Mobile 9000BTU à 286 euros.

Selon vos besoins, votre envie et vos moyens financiers, il existe de nombreux appareils qui pourront rendre votre intérieur plus frais afin de vivre le plus agréable des étés.