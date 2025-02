Ces nouvelles caméras sont cachées dans les rayons des supermarchés, mais pas pour ce que vous croyez

Quand vous faites vos courses, vous risquez d’être photographié par des petites caméras cachées dans les rayons. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce dispositif n’est pas un système de surveillance.

Ces dernières années, plusieurs technologies sont mises en place dans les supermarchés pour améliorer l’expérience des consommateurs. C'est le cas des caisses automatiques, qui permettent aux clients de scanner et payer leurs produits eux-mêmes, des caddies connectés et des systèmes de vigilance, qui ont été installés afin de faire gagner du temps aux clients et éviter les éventuels problèmes.

En plus de cela, une nouveauté est en train d’être mise en place dans les supermarchés. En effet, de plus en plus d’établissements installent des petites caméras cachées dans les rayons. Selon L’Internaute, ces caméras sont glissées dans les boîtes électroniques où sont affichés les prix des produits et ont pour objectif de prendre des photos des rayons tout au long de la journée.

Crédit photo : iStock

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces caméras n’ont pas été installées pour surveiller les clients et éviter les vols dans les rayons. Elles servent avant tout à améliorer l’expérience du consommateur au sein du magasin. En France, plusieurs enseignes ont déjà opté pour ce système comme Franprix, Monoprix et Casino. Mais à quoi sert-il ?

Des caméras dans les rayons

Tout au long de la journée, la caméra prend des photos du rayon d’en face en continu. Par la suite, ces clichés sont analysés avec l’aide d’une intelligence artificielle avant d’être détruits immédiatement. Le but de ce dispositif est de vérifier la disponibilité des produits dans les rayons. Dès que le logiciel remarque que le rayon se vide et que les produits commencent à manquer, un employé du magasin est immédiatement prévenu pour le réapprovisionner.

Crédit photo : iStock

Vous l’aurez compris, ces caméras ont pour objectif d’éviter les trous dans les rayons. Elles répondent à un vrai besoin du consommateur puisque selon un sondage réalisé en 2023 par OpinionWay, 9 Français sur 10 ont déjà été confrontés à des ruptures de stock dans les magasins. Les trois quarts estiment que cette situation est inacceptable et un tiers affirme que cela impacte son moral. Enfin, 40% des clients préfèrent changer de magasin quand ils ne trouvent pas le produit recherché.

L’installation de ces caméras est donc un avantage pour le client, qui est assuré de trouver le produit qu’il cherche, et pour le supermarché, qui ne perd pas de ventes potentielles sur ses produits. L’option idéale pour limiter les ruptures de stock.