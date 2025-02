Fin du caddie dans les supermarchés ? Voici par quoi il va être remplacé

Accessoire indispensable pour faire ses grosses courses, le caddie pourrait bientôt disparaître. Et voici par quoi il pourrait être remplacé.

Pour transporter ses courses, de nombreuses personnes optent pour le caddie. Il faut dire que cet accessoire mis à la disposition des clients dans les supermarchés est un précieux allié.

En effet, celui-ci permet de prendre un maximum d’articles. Alors que le chariot de course améliore notre quotidien, ce dernier pourrait bientôt être remplacé pour une raison très précise.

Le caddie va évoluer afin de permettre aux clients de faire leurs emplettes sans avoir à patienter en caisse. Comment ? Ces nouveaux charriots sont connectés. On vous explique.

Crédit Photo : iStock

Comme le rapporte Aufeminin, ces caddies du futur sont actuellement testés dans un supermarché Intermarché situé à Provins (Seine-et-Marne).

L’enseigne française de grande distribution a expliqué sa démarche dans un reportage signé TF1. Les chariots intelligents sont équipés d’une borne numérique qui comprend un écran tactile, une scanette et deux caméras.

Crédit Photo : Capture d'écran Intermarché

Autre point important : les clients peuvent suivre en temps réel le montant de leurs courses. Ils pourront ainsi mieux gérer leur budget et leurs dépenses.

« Le client maîtrise son budget en temps réel, peut consulter sa cagnotte et visualiser les offres et promotions du magasin s’appliquer directement sur le montant total de son panier », énumère le groupe.

Crédit Photo : Capture d'écran Intermarché

Concernant le paiement, une petite borne permet de régler ses achats sans avoir à sortir ses produits du caddie. Et ce n’est pas tout !

« Un autre objectif à plus long terme est d’intégrer et de personnaliser les fonctionnalités du retail média (telles que les publicités et les offres des fournisseurs pendant le parcours de courses) pour garantir un contenu pertinent et mieux adapté aux besoins des consommateurs, et ainsi améliorer leur expérience d’achat », a déclaré Intermarché.