Ce nouveau panneau de signalisation va débarquer sur les routes, mais que signifie-t-il ?

Un nouveau panneau de signalisation va bientôt faire son apparition sur les routes. Voici ce qu’il signifie.

Régulièrement, de nouveaux panneaux de signalisation sont installés sur les routes. Ils sont créés pour alerter les automobilistes sur les conditions de circulation qui changent au fil du temps et pour améliorer la sécurité routière.

Actuellement, la Belgique met en place une série de réformes et de nouveautés afin d’améliorer la sécurité routière et réduire le nombre d’accidents. Cette révision du Code de la route vise également à partager plus équitablement la chaussée entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Parmi ces mesures, un nouveau panneau de signalisation a été créé et sera installé sur les routes belges en 2025. Voici ce qu’il signifie.

Crédit photo : Pitimana

Alerter sur le brouillard

Ce nouveau panneau est de forme triangulaire, signe qu’il représente un danger. On peut voir une voiture dessinée au centre avec des traits autour du véhicule, qui symbolisent le brouillard. Ce panneau alerte donc les automobilistes en cas de brouillard et les incitent à réduire leur vitesse et à augmenter leur distance de sécurité. Il a pour objectif d’inciter à la prudence et d’assurer une plus grande sécurité.

En effet, le brouillard peut être très dangereux sur la route. Si on roule trop vite ou qu’on ne respecte pas les distances de sécurité, on peut être surpris par le véhicule devant soi et provoquer un accident.

Crédit photo : iStock

Ce nouveau panneau va être l’objet d’une expérimentation en Belgique. La réussite de ce test dépendra de l’attitude des automobilistes. Si certains conducteurs estiment qu’il s’agit d’une bonne chose, d’autres sont plus sceptiques. Quoi qu’il en soit, si les résultats sont concluants, cette nouvelle signalisation pourrait bien arriver en France par la suite.