Ces voitures très populaires il y a 10 ans sont aujourd'hui invendables en France

Il existe une raison pour laquelle les acheteurs français se sont peu à peu détournés de ces modèles autrefois populaires. Aujourd’hui, ils ne font plus rêver.

Il fut un temps où certaines voitures étaient très prisées des Français. Dix ans plus tard, la donne a changé. Les conducteurs qui cherchent à se débarrasser de certains modèles de voitures font face à des obstacles, notamment au moment de les revendre en occasion.

Ces voitures autrefois populaires qui ne trouvent plus d’acheteurs sont les Peugeot 208 et 308, les Citroën C3 et C4, la DS3 et l'Opel Corsa. Mais pourquoi un tel désamour ? La raison se trouve du côté de leur moteur, le PureTech. Ce dernier avait bonne réputation lors de son lancement en 2012. Il était considéré comme performant, compact et en plus, il répondait aux normes écologiques. C’était la grande réussite du groupe Stellantis, d’où la présence du PureTech sur de nombreux modèles.

Mais au fil des années, la qualité du moteur s’est dégradée. Sa version 1.2 trois cylindres a fait l’objet de nombreuses critiques et défaillances. On évoque des défauts de conception avec une courroie de distribution qui s’use prématurément au contact de l’huile moteur, explique le site Comment ça marche. Ce problème peut être à l’origine de pannes plus graves pouvant entraîner la casse du moteur.

Des modèles boudés par les acheteurs

Devant de tels problèmes, Stellantis a rappelé massivement ses produits. Il faut dire que le moteur impactait aussi la sécurité du véhicule notamment au niveau du freinage. Dans les cas les plus graves, les buses de refroidissement pouvaient même entraîner des départs de feux à cause d’un défaut de fabrication.

Mais le mal était déjà fait et les acheteurs, réticents, ont préféré passer leur chemin. Ainsi, les modèles de véhicules possédant le moteur PureTech 1.2 ont vu leur valeur baisser drastiquement sur le marché de l’occasion. C’est le cas de la Peugeot 208 de 2015 dont la valeur peut diminuer de 61% par rapport à son prix d’origine. Ou bien les Citroën C3 et Opel Corsa dont la baisse de valeur peut atteindre 65% selon les modèles.



Les propriétaires de ces voitures doivent donc accepter de vendre leur véhicule à moindre coût ou risquer un entretien et des réparations coûteuses s'ils choisissent de le garder. Du côté des acheteurs, le risque semble bien trop élevé pour acquérir un véhicule équipé de ce moteur.