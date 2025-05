Cet accessoire génial nettoie les vitres à votre place

Le lavage des vitres peut être désagréable et parfois difficile d’accès. Mais ce problème est enfin réglé avec ce robot indispensable qui va redonner de l’éclat à vos vitres.

Quand on fait le ménage, il y a un endroit que l’on délaisse souvent pour plusieurs raisons : les vitres. C’est vrai, pourquoi nettoyer ses fenêtres quand on sait qu’elles seront de nouveau salies au prochain coup de vent ou averse de pluie ? Surtout, il est assez compliqué pour beaucoup de personnes de nettoyer proprement des vitres qui font plusieurs mètres de haut, même avec un manche rétractable.

Terminé cette corvée grâce au WINBOT W2 OMNI conçu par Ecovacs. Après cet objet révolutionnaire pour faire le ménage et cet accessoire de jardin indispensable, l’entreprise chinoise a mis au point un robot autonome pour laver les vitres.

Crédit photo : Ecovacs

Non seulement vous êtes tranquille lorsque le robot WINBOT W2 OMNI s’occupe des vitres (il est très silencieux), mais en plus, vous pouvez lui faire confiance. Ce dernier possède un nouveau moteur sans balai et est combiné aux capteurs WIN-SLAM 4.0. Il s’agit d’une planification intelligente qui permet d’augmenter l’efficacité de nettoyage de 30%. Le robot est capable de détecter les bords et d’effectuer des virages sans encombres.

Un robot lave-vitres qui vous facilite la vie

Crédit photo : Ecovacs

Outre la liberté de mouvements sans limite qu’offre le robot WINBOT W2 OMNI, c’est aussi du côté de son efficacité de nettoyage qu’il excelle. Il faut dire que le robot est équipé d'une technologie par pulvérisation grand-angle à trois buses et d’une serpillère. Avec une pression de l’eau augmentée à 100%, toutes les traces et tâches sont dissoutes avec facilité.

Crédit photo : Ecovacs

Avec une telle efficacité, on se réjouit d’apprendre que le WINBOT W2 OMNI possède une autonomie de plus de 30 minutes. En plus, avec son système d’escalade intelligent, le robot reste stable sans risquer de glisser malgré l’eau de lavage. De plus, la station de nettoyage reliée au robot par un fil lui permet de fonctionner, y compris pendant le chargement. Et si vous n’avez pas de prise de courant à proximité, pas de panique. La batterie possède une grande capacité. Une charge permet 110 minutes d’utilisation, soit une surface de 55 mètres carrés.

Crédit photo : Ecovacs

Crédit photo : Ecovacs

Enfin, il faut que l’on vous parle de cette station de nettoyage polyvalente 6 en 1. Comme vous pouvez le constater, son design est ultramoderne. En plus, elle sert « de panneau de contrôle, de changeur, de stabilisateur et d’espace de stockage portable pour vos travaux de nettoyage de vitres » et « d’un enrouleur de fil automatique », énumère Ecovacs. La station est facilement transportable, parfait quand on sait que le WINBOT W2 OMNI s’adapte à tous les types de vitres.

N’attendez plus, le robot lave-vitres est disponible sur le site de Ecovacs.