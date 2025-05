Vous ne pourrez plus vous passer de cet accessoire de jardin indispensable et malin

Pour avoir une pelouse en parfait état, il est toujours mieux d’avoir le nec plus ultra pour en prendre soin. Avec l’Ecovacs Goat 1600 RTK, vous aurez la meilleure tonte possible à offrir dans votre jardin.

Les beaux jours arrivent ! Après avoir subi pendant plusieurs mois les affres de l’automne et de l’hiver, la nature reprend du poil de la bête. Vous délaissez de plus en plus votre intérieur pour profiter de votre espace extérieur. Si vous avez un grand jardin avec une pelouse, il est donc grand temps de lui refaire une petite beauté.

C’est dans cette perspective qu’intervient le nec plus ultra des tondeuses : l’Ecovacs Goat 1600 RTK. Le sigle “Goat” en anglais, signifiant “Greatest of all time” (“Le plus grand de tous les temps”, ndlr), est généralement utilisé pour les athlètes. Cette tondeuse possède tous les atouts pour être le meilleur accessoire de tonte dont vous avez toujours rêvé.

Crédit photo : Ecovacs

Il s’agit d’une tondeuse à gazon intelligente, destinée aux jardins de grande taille, et capable de tondre jusqu’à 1600 mètres carré de pelouse en autonomie. Sans fil, elle fonctionne avec une antenne RTK et est dotée de caméras qui lui permettent de détecter les obstacles efficacement comme les tuyaux d’arrosage ou les petits animaux se trouvant sur son chemin.

Par ailleurs, ses roues lui permettent de gravir des pentes élevées, les rendant compatibles avec des jardins complexes, qui s’étendent sur une surface à plusieurs niveaux. L’Ecovacs Goat A1600 RTK offre une approche complète en termes de tonte, grâce à un double disque de tonte propulsé par un moteur 32V, pour une coupe plus rapide et plus efficace.

Crédit photo : Ecovacs

Une tondeuse connectée via une application

Elle est également capable de reconnaître automatiquement les bordures de la pelouse et ainsi de la cartographier en toute autonomie, sans besoin d’intervention humaine. Après utilisation, il est également possible de la nettoyer facilement avec un rinçage à jet d’eau à basse pression.

Enfin, qui dit “intelligent” dit “connecté”. En se connectant à l'application ECOVACS HOME, la tondeuse GOAT offre des modes de tonte personnalisables avec cartographie modifiable. L'utilisateur peut ainsi ajuster la vitesse, la hauteur de coupe et l’évitement des obstacles pour sécuriser des zones sensibles. La direction de tonte peut être adaptée pour une pelouse uniforme sans passages répétés.

Crédit photo : Ecovacs

Avec L’Ecovacs Goat A1600 RTK, il n’a jamais été aussi simple de tondre sa pelouse. Cette tâche, qui était auparavant une corvée, devient un plaisir. Pour se procurer ce bijou de technologie, sachez qu'il est actuellement à prix réduit sur le site du fabricant Ecovacs, à hauteur de 1329 euros, au lieu de 1499,99 euros.