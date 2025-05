Tout le monde s'arrache cet accessoire Lidl vendu à tout petit prix qui va révolutionner votre façon de faire le ménage

Lidl commercialise actuellement un accessoire indispensable au quotidien qui va révolutionner votre façon de faire le ménage et de nettoyer le sol. Ne manquez pas cette opportunité !

Chez Lidl, on trouve des produits alimentaires, mais aussi de nombreux objets du quotidien vendus à petits prix. Actuellement, l’enseigne commercialise beaucoup de produits de saison qui, avec le retour des beaux jours, permettent de profiter du monde extérieur. C’est par exemple le cas de cet objet Lidl à petit prix que vous pourrez emmener partout en vacances, ainsi que de cet accessoire indispensable pour l’été.

Actuellement, Lidl met en vente un autre objet indispensable qui peut être utilisé toute l’année dans votre intérieur. Adieu la serpillère, le seau et le balai : cet appareil va révolutionner votre façon de faire le ménage et de nettoyer votre sol.

Un balai tout-en-un

Cet objet proposé par Lidl est un balai tout-en-un qui combine balai, serpillère et seau. Il s’agit du modèle Spray and Clean de Vileda et permet de nettoyer le sol sans se pencher, essorer et se mouiller les mains.

Grâce à son chiffon en microfibres et son manche télescopique, cet accessoire est très pratique. Il permet d’éliminer les taches tenaces sans abîmer les surfaces et s’adapte à toutes les tailles. Vous n’aurez donc plus besoin de mettre vos mains dans l’eau sale et de vous baisser pour nettoyer votre sol. Selon l’annonce du produit sur le site de Lidl, le réservoir rechargeable de l’appareil couvre deux fois plus de surface que les produits classiques. En plus de cela, ce balai s’adapte à tous les types de sols comme le carrelage, le parquet et le lino. Facile à ranger, il convient très bien aux petits espaces.

De nombreux consommateurs se sont laissés tenter par ce produit et sont maintenant conquis. Ils saluent la simplicité d’utilisation de l’appareil, sa praticité et sa rapidité ainsi que son bon rapport qualité prix. Ce balai est actuellement vendu à 19,99 euros sur le site de Lidl, c’est le moment d’en profiter !