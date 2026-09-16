Cet autocollant « S » se répand à l'arrière des voitures : voici ce qu'il signifie

Il est de plus en plus fréquent de voir des voitures avec des autocollants “S” à l’arrière. Mais quelle est la signification de ce nouveau macaron et est-il obligatoire ?

Vous l’avez peut-être déjà remarqué en conduisant ou en marchant dans la rue : un autocollant représentant un « S » rouge sur fond blanc est collé à l’arrière de certaines voitures. Avec sa forme et sa couleur, ce macaron rappelle le célèbre « A » des jeunes conducteurs. Mais que signifie cette autre lettre ? Et faut-il, vous aussi, l’installer sur votre véhicule ?

La réponse est simple : le « S » signifie « senior ». Il permet à une personne âgée qui le souhaite de signaler sa présence au volant aux autres automobilistes. L’idée est d’encourager davantage de patience et de prudence autour de son véhicule. En revanche, la ressemblance avec le disque « A » ne doit pas vous tromper : les deux macarons n’ont pas le même statut.

Un autocollant « S » pour mieux signaler les seniors au volant

Ce dispositif est porté par l’association Signal Senior. Sur son site, elle explique s’adresser aux personnes âgées qui ont légèrement perdu confiance au volant et souhaitent être mieux repérées dans la circulation. Son objectif est de les aider à préserver leur autonomie, sans imposer un signe distinctif à tous les conducteurs d’un certain âge.

À l’origine du projet, son concepteur, Gilles Renard, évoque les déplacements indispensables du quotidien : faire ses courses, aller chez le médecin ou rendre visite à sa famille. À la campagne notamment, renoncer à la voiture peut compliquer ces activités. Le macaron a donc été imaginé comme un appel à l’attention des autres usagers.

Si vous découvrez ce symbole aujourd’hui, il ne s’agit pourtant pas d’une nouveauté. Mieux vaut donc parler d’un autocollant encore peu familier à certains automobilistes que d’une nouvelle signalisation venant d’entrer en vigueur.

Combien coûte le macaron « S » ?

Le site de Signal Senior affiche deux versions : 4 euros pour le disque autocollant et 6 euros pour le disque magnétique. Ces montants correspondent aux tarifs présentés par l’association et sont à vérifier au moment d’une éventuelle commande. Le dispositif est destiné à être placé à l’arrière du véhicule, afin que les automobilistes qui suivent puissent le voir.

Il s’agit donc d’un achat volontaire. Ce petit disque ne constitue ni un document administratif ni une preuve d’aptitude à conduire. Il sert avant tout à faire passer un message aux autres usagers : une personne âgée est au volant et souhaite que vous en teniez compte.

Le macaron « S » est-il obligatoire après 70 ans ?

C’est la question qui revient régulièrement autour de cet autocollant. Des publications ont laissé entendre que les conducteurs de plus de 70 ans devraient afficher un « S » sur leur voiture. Mais cette affirmation confond l’existence d’une initiative associative avec une obligation réglementaire.

Le macaron « S » n’est pas obligatoire en France. Dans un démenti consacré à cette rumeur, la Sécurité routière a précisé que son utilisation reposait sur le libre choix des automobilistes. Cette mise au point a notamment été rapportée par TF1 Info.

« Il n’y a aucun projet visant à rendre cet affichage obligatoire », indiquait la Sécurité routière dans ce démenti.

Autrement dit, passer le cap des 70 ans ne vous oblige pas à acheter ce disque. Un senior peut choisir de l’utiliser s’il trouve la démarche rassurante, tandis qu’un autre peut préférer s’en passer. Il ne faut donc pas interpréter son absence sur une voiture comme un manquement de son conducteur.

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Pourquoi le « S » ne fonctionne pas comme le « A »

La confusion est compréhensible : une lettre rouge, un fond blanc et un emplacement à l’arrière du véhicule. Pourtant, le disque « A » correspond à une règle précise. Comme le rappelle Service Public, les conducteurs concernés doivent afficher ce signe pendant la période probatoire de leur permis.

Cette période s’accompagne également de règles particulières, notamment concernant la vitesse et le taux d’alcool autorisé. Le « A » ne signale donc pas simplement une personne jeune : il renvoie à sa situation de conducteur novice. Une personne qui obtient son premier permis tardivement peut elle aussi être concernée.

Le « S », lui, relève d’une démarche personnelle de sensibilisation. Sa présence ne signifie pas que le conducteur bénéficie d’une priorité particulière. Pour comprendre ces deux lettres, il faut donc distinguer leur apparence, assez proche, de leur fonction.

Protéger les seniors sans les considérer tous comme dangereux

Pourquoi porter une attention particulière aux personnes âgées sur la route ? Leur fragilité physique constitue un enjeu important. Dans son bilan de la sécurité routière, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière souligne la vulnérabilité des personnes de 65 ans et plus lors des accidents graves.

Il faut toutefois distinguer deux choses : le risque de provoquer un accident et celui d’en subir des conséquences graves. Être plus vulnérable lors d’un choc ne signifie pas automatiquement être plus dangereux pour les autres. La question de l’âge et des risques au volant mérite donc davantage de nuances qu’une simple limite inscrite sur une carte d’identité.

Les travaux du projet COSERA, présentés par l’Observatoire, invitent justement à dépasser cette idée reçue. L’un des volets de l’étude a montré que la dangerosité des conducteurs de voitures envers les autres usagers diminuait avec l’âge. Le sujet ne se résume donc pas à opposer « bons » jeunes conducteurs et « mauvais » seniors.

Un autocollant ne remplace pas les bons réflexes

Au quotidien, préserver sa sécurité passe aussi par des habitudes adaptées. Le portail public de l’autonomie conseille notamment de faire contrôler régulièrement sa vue, de ne pas prendre la route en cas de fatigue et de préparer ses trajets. Éviter les heures de pointe ou la conduite de nuit peut également rendre les déplacements plus confortables.

Certains changements méritent d’être évoqués avec un médecin : difficultés à voir, raideurs gênant les contrôles visuels ou réactions plus lentes face à une situation urgente. Ces signes qui doivent alerter sur les difficultés au volant ne sont pas à ignorer. Les effets de certains médicaments sur la vigilance doivent aussi être vérifiés avec un professionnel de santé.

Des stages de remise à niveau et des ateliers permettent par ailleurs de revoir les règles de circulation et de faire le point sur ses habitudes. Ils peuvent être proposés par des écoles de conduite, des associations ou des collectivités.

Vous croisez une voiture portant un « S » ? Le message est avant tout une invitation à la patience. Pour son propriétaire, le macaron reste un choix personnel. Et pour tous les automobilistes, avec ou sans autocollant devant eux, la prudence reste essentielle !