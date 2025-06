Cet objet indispensable de Decathlon va vous aider à faire vos bagages avant de partir en vacances

Les vacances d’été approchent à grand pas et il sera bientôt temps de préparer ses bagages pour partir au soleil. Pour vous aider, Decathlon commercialise un produit indispensable.

Quand on part en vacances, il existe une étape à ne pas manquer : faire ses bagages. Il faut mettre tous ses vêtements dans sa valise, ainsi que des accessoires, une trousse à pharmacie et des produits d’hygiène. Les choses à emmener sont nombreuses et par conséquent, la valise peut vite devenir très lourde et difficile à transporter.

En plus de cela, une fois vides, les valises prennent beaucoup de place. Pour remédier à cet inconvénient, Decathlon propose une nouvelle invention qui va révolutionner la façon de faire vos bagages.

Crédit photo : Decathlon

Un objet indispensable pour les vacances

Il s’agit du Spacesaver, un sac de voyage pratique, facile à ranger et vendu à petit prix. Il peut contenir 85 litres et possède un système pliant au milieu qui permet de le plier et le déplier facilement en seulement quelques secondes. Ainsi, vous pouvez passer d’une valise qui mesure 85 x 42 x 36 cm, à un petit sac facile à ranger, qui tient dans une armoire ou sous un lit.

Crédit photo : Decathlon

Ce sac pèse 3,5 kilos et possède plusieurs compartiments à l’intérieur, dont une poche séparée pour mettre les chaussures ou le linge sac. Il est vendu au prix de 99,99 euros sur le site de Decathlon et une version déperlante est disponible pour 109,99 euros. Il est idéal pour un voyage en avion mais attention : ne mettez pas de cadenas dessus, comme le recommande cet agent de sécurité.

Crédit photo : Decathlon

Ce produit a déjà conquis de nombreux consommateurs qui se sont laissés tenter et a récolté la très belle note de 4,8/5. Une bonne affaire à ne pas manquer !