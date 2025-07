38% des Français sont stressés à l'idée de faire leur valise, selon une enquête

Pour plus d’un quart des Français, les préparatifs liés aux vacances sont sources de stress, révèle une étude. Mais qu’est-ce qui rend les Français si anxieux ? Réponses.

L’été est enfin là et avec, le début imminent des départs en vacances. L’occasion de profiter des beaux jours et de se reposer après une année bien chargée. Oui mais avant cela, il faut d’abord préparer ses valises. Ce moment n’est d’ailleurs pas de tout repos pour bon nombre de Français. D'ailleurs, ce que vous mettez dans votre valise en dit long sur votre personnalité

En effet, selon une enquête TBS réalisée entre les 5 et 10 juin auprès d’un panel de 1000 Français de plus de 18 ans, ils sont 38% à être stressés à l’idée de faire leur valise. Peu importe la destination, se la couler douce est une affaire d’organisation. Ainsi, c’est à ce moment-là que les émotions des vacanciers entrent en jeu.

S’ils sont 38% à se dire stressés par les préparatifs, 51% des Français considèrent ce rituel comme source de joie et d'excitation. Cette tendance s’observe en particulier chez les hommes (55%) et un peu moins chez les femmes (48%). Par ailleurs, la charge mentale liée aux préparatifs est plus présente chez les parents (26%) et en particulier chez les femmes (17%) plus que chez les hommes (13%). De nombreuses raisons sont en cause.

Les Français rêvent de voyager léger pour diverses raisons

Crédit photo : demaerre/ iStock

Il est vrai que, quand vient l’heure de préparer ses valises, une multitude de questions nous taraude l’esprit. Notamment la question des vêtements à emporter. Les vacanciers souhaitent voyager léger, mais ils sont 57% à admettre avoir peur d’oublier un accessoire important. La tendance est plus élevée chez les étudiants qui sont 54% à prendre trop d’affaires « au cas où », que chez les femmes (50%) puis chez les parents (44%).

Face à cette peur d’oublier un élément important dans leurs valises, les Français surchargent leurs bagages. Dans ces dernières se trouvent des indispensables comme la trousse à pharmacie pour 60% et les produits de beauté pour 43% des femmes.

Crédit photo : Anastasiia Havrysh/ iStock

Malgré tout, les Français sondés semblent avoir la même définition de « voyager léger ». Cela commence en choisissant des vêtements polyvalents, en limitant les produits de beauté, en préparant une liste en amont ou en achetant sur place (pour 20% d’entre eux). Ainsi, pour les Français, voyager léger permet d’avoir plus de liberté (75%), d’être plus économique (67%) ou d’avoir un geste écologique (63%). De bonnes raisons d’autant plus qu’ils sont 37% des sondés à regretter systématiquement ou régulièrement le choix de leurs affaires dans les valises.

Devant tant de stress et de dilemmes, les vacanciers pourraient s’inspirer des séniors qui sont 48% à réfléchir avec soin aux vêtements qu’ils vont emmener afin de voyager léger.