Il vit dans une tiny house sans salle de bain ni eau courante avec seulement 9 500 € par an

Aux États-Unis, un homme de 39 ans a choisi un mode de vie pour le moins radical : il vit dans une maison minuscule sans salle de bain ni eau courante, avec un budget annuel de seulement 11 000 dollars.

Du haut de ses 39 ans, Robin Greenfield, un habitant du Wisconsin (États-Unis), mène un mode de vie qui détonne : ce militant écologiste habite dans une tiny house sans salle de bain ni eau courante.

Dans un entretien accordé à People, il raconte comment il se débrouille au quotidien avec seulement 11 000 dollars par an (environ 9 500 euros).

Une installation sanitaire ingénieuse

Comme le précise le magazine, le trentenaire ne passe pas par des toilettes classiques pour faire ses besoins. Il a une boîte en bois avec un seau en dessous, où il ajoute de la sciure après chaque utilisation.

Une fois cette étape terminée, ses déchets se décomposent dans un composteur et se transforment en matière fertile qui enrichit la terre. Selon ses dires, il se sert également de ce système pendant l’hiver.

Crédit Photo : Robin Greenfield

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les températures glaciales ont un impact sur son corps.

« Ça fait un peu froid aux fesses », confie-t-il.

Ses finances sont tout aussi peu conventionnelles que son installation sanitaire. Plutôt que de vivre en fonction de ses revenus, il cherche à réduire ses besoins en argent.

« Je n’ai plus de factures, parce que je me contente de l’essentiel », explique-t-il.

Il affirme par ailleurs que ses compétences, ses relations et sa débrouillardise suffisent à satisfaire la plupart de ses besoins.

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Des dizaines de milliers de dollars d’économies

Depuis plus de dix ans, Robin Greenfield vit avec moins de 11 000 dollars par an, une somme modeste qui lui permet pourtant de vivre correctement.

Auprès de nos confrères, il confie ne pas avoir de grosses dépenses, le loyer et les courses étant absents de son budget.

Dans le détail, il n’a pas de loyer à payer car il vit dans un petit logement autonome. Il se procure l’intégralité de sa nourriture et de ses médicaments par cueillette et collecte.

Crédit Photo : Robin Greenfield

Comme il n’a pas de voiture, de logement classique ni de dépenses quotidiennes importantes, il estime que ses économies peuvent attendre plusieurs dizaines de milliers de dollars par an.

L’Américain insiste sur un point essentiel : sa vie hors réseau ne vise pas à économiser de l’argent, mais à repenser la manière dont il satisfait ses besoins. De temps en temps, il utilise l’électricité d’une maison voisine sur la propriété.

« J’ai un ordinateur… je m’en sers pour mes e-mails et mes réunions », ajoute-t-il.

Ce n’est pas tout. Il se sert aussi de certains outils modernes, comme un congélateur et un déshydrateur, qui retire l’eau des aliments pour les conserver plus longtemps.

Crédit Photo : Robin Greenfield

« Si je devais vivre sans aucune commodité moderne… cela m’obligerait à consacrer beaucoup plus de temps à satisfaire mes besoins quotidiens », détaille Robin Greenfield.

Malgré les petits inconvénients, il reste déterminé à poursuivre cette voie. Il partage son quotidien sur Instagram, où il est suivi par 354 000 followers.