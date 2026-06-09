Cette adorable tiny house mobile multiplie sa taille par 2 en s'ouvrant comme un accordéon

Si vous aimez les tiny houses, celle-ci devrait vous plaire : elle est mobile et peut être utilisée comme caravane, et sa surface double une fois que vous êtes installé grâce à une ouverture en accordéon.

Les tiny houses sont de plus en plus populaires auprès des acheteurs. Peu onéreuses et peu gourmandes en énergie, elles permettent de vivre dans un petit logement tout en faisant des économies. Cependant, il est important de prendre en compte les contraintes des tiny houses avant un achat.

Crédit photo : @ortsanoutdoor / Instagram

En effet, ces maisons miniatures sont généralement très petites, ce qui peut freiner de nombreux acheteurs. Malgré cela, certaines maisons sont aujourd’hui aménagées pour gagner de la place, comme cette tiny house mobile plus grande que la plupart des appartements.

Une maison qui double de volume

De son côté, la Mini House d’Orstan Outdoor a révolutionné les tiny houses. Il s’agit d’une caravane et d’une mini-maison qui peut être tractée derrière une voiture. Le logement est idéal pour les vacanciers qui souhaitent avoir tout le confort nécessaire pendant leur voyage.

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Mais cette maison cache une belle surprise car elle peut s’ouvrir comme un accordéon lorsque l’on abaisse les deux parois latérales, comme on peut le voir sur le compte Instagram d’Orstan Outdoor. Cette méthode permet de gagner de la place facilement.

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Un confort total

Lors du transport, la caravane mesure 4 mètres de long et 2,1 mètres de large, avec une surface au sol de 8,4 mètres carrés. Mais une fois dépliée, sa surface double et atteint 20,4 mètres carrés. La caravane devient alors une maison de deux pièces avec une cuisine spacieuse équipée d’un réfrigérateur, d’une plaque de cuisson à gaz à deux brûleurs, d’un évier et de nombreux rangements.

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La maison comporte également une salle de bain spacieuse avec des placards ainsi qu'une chambre privée avec une terrasse qui peut être utilisée comme salon. En définitive, cette maison est bien équipée avec un poêle à bois, un système climatisation, un chauffage et une télévision connectée.

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Côté énergie, cette maison possède deux panneaux solaires sur son toit ainsi que deux réservoirs de 200 litres, un pour l’eau potable et un pour les eaux grises. Si vous êtes intéressé, cette tiny house est disponible sur commande au prix de 16 718 euros, hors taxes et frais de livraison.