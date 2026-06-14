Cette mini-maison avec ses deux mezzanines reliées est une solution de logement attrayante pour les familles

Ce constructeur de tiny houses dévoile un modèle idéal pour la vie de famille, grâce sa double mezzanine qui offre le confort nécessaire sans se marcher dessus.

Les tiny houses présentent de nombreux avantages malgré leurs dimensions compactes. Ces maisons sur roues riment avec confort et écologie, puisqu’elles sont conçues pour consommer peu d’énergie.

Cette maisonnette séduit aussi par son prix avantageux. Si ces habitations sont souvent adaptées aux personnes seules ou aux couples, elles peuvent aussi convenir à de jeunes familles qui ne peuvent pas assumer le coût d’une maison traditionnelle.

Cela tombe bien : le constructeur portugais Casagaea a imaginé un modèle spécialement conçu pour la vie de famille, rapporte le site Autoevolution.

Crédit Photo : Casagaea Tiny House

Une tiny house adaptée à la vie de famille

Intitulée Porto, cette tiny house est construite sur une remorque à double essieu. Elle mesure 7,8 mètres de long dans sa version standard, et jusqu’à 8,4 mètres dans sa version la plus grande.

Elle s’étend sur 2,5 mètres de large et 4 mètres de haut, et son extérieur est habillé d’un bardage en bois traité, plus résistant et moderne.

Dotée d’un toit en appentis (type shed), la maison bénéficie d’une hauteur sous plafond généreuse à l’intérieur. À l’extérieur, une table pliante fixée sous une fenêtre offre un espace idéal pour un parenthèse détente en plein air.

Crédit Photo : Casagaea Tiny House

Une petite maison toute équipée

Le modèle Porto dispose de 35,6 mètres carrés habitables. Son intérieur, pensé pour la vie à plusieurs, se distingue par sa belle luminosité, son parquet en bois et ses portes vitrées à double vitrage.

Le salon abrite un canapé-lit et une grande table à manger. La cuisine, quant à elle, est équipée d’un plan de travail, d’un évier, d’une plaque à induction, d’un réfrigérateur-congélateur de taille standard et, en option, d’un lave-vaisselle.

Crédit Photo : Casagaea Tiny House

Cette tiny house compte aussi de nombreux rangements intégrés, ainsi que des étagères pour encore plus de fonctionnalité.

De son côté, la salle de bain est accessible par une porte coulissante en bois. Elle comprend une douche avec une paroi vitrée, des toilettes classiques, un lavabo avec meuble vasque, ainsi que des rangements. Enfin, un lave-linge séchant est également inclus.

Crédit Photo : Casagaea Tiny House

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Deux espaces de couchage

À l’étage, chaque mezzanine accueille un espace de couchage avec un lit double et des rangements. Situées aux deux extrémités de la maison, elles sont reliées par une passerelle, facilitant ainsi les déplacements. Sous les marches de l’escalier se trouve un espace de rangement précieux.

Crédit Photo : Casagaea Tiny House

Les futurs acheteurs peuvent personnaliser les matériaux, les couleurs et certains éléments de l’agencement intérieur.

Pour l’heure, aucune information sur le prix de la Porto n’a été divulguée. Les modèles de la gamme de ce constructeur commencent toutefois autour de 40 000 euros et peuvent atteindre plus de 65 000 euros.