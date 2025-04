Cette astuce de grand-mère géniale est très efficace pour empêcher les pommes de terre de germer

Vos pommes de terre germent trop rapidement quand vous les conservez dans votre placard ? Voici une astuce de grand-mère très efficace pour empêcher cela.

Quand on achète des pommes de terre, il est important de bien les conserver et de les consommer rapidement. Les pommes de terre peuvent être cuisinées en bons petits plats : frites, purée, salade de pommes de terre… Les possibilités sont nombreuses. Mais avec le temps, un désagrément peut survenir : les pommes de terre vont commencer à germer.

Crédit photo : iStock

Pour éviter cela, il existe une astuce de grand-mère très efficace qui permet de réduire le processus de germination. Pour commencer, ne lavez jamais les pommes de terre avant de les stocker, car l’humidité risque de favoriser la germination et la décomposition des aliments.

Bien conserver ses pommes de terre

Selon Wecb, pour garder des pommes de terre fraîches, il faut les stocker avec des pommes. Évitez de les garder au réfrigérateur car l’humidité de l’appareil risque de détériorer les aliments. Croq Kilos conseille de vérifier régulièrement leur état pour voir si elles sont toujours comestibles.

Il suffit donc de mettre vos pommes de terre dans un panier avec des pommes. En effet, ces dernières libèrent de l’éthylène, un gaz qui ralentit la maturation des fruits et légumes qui les entourent. C’est notamment pour cette raison que certains fruits ne doivent jamais être conservés ensemble. Pour la même raison, évitez de conserver les pommes de terre avec les oignons et les fruits.

Crédit photo : iStock

Si vous mettez des pommes de terre à côté des pommes, l’éthylène libéré par ces dernières va impacter les pommes de terre et les garder fraîches plus longtemps. Ainsi, elles vont germer moins rapidement et vous pourrez les consommer sans crainte. Une astuce 100% naturelle et efficace !