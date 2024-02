Salle de bain : cette mauvaise habitude que vous devez éviter à tout prix après chaque douche

Dans la salle de bain, il y a certaines règles à respecter pour une bonne hygiène. Et certaines, qui peuvent paraître fastidieuses, sont pourtant essentielles à adopter au quotidien. On vous en dit plus dans cet article.

Qui dit douche dit forcément hygiène. Et cette dernière ne concerne pas seulement votre corps mais également les choses qui vous entourent.

S’il y a bien une chose qui n’est jamais tout à fait propre lorsque l’on sort de la douche, c’est bien les joints du carrelage. Leur couleur contraste avec leur blanc habituel. Taches de moisissures et autres traces de calcaire parsèment les joints du mur et les nettoyer devient alors une corvée.

Pourquoi ? Parce que les gouttelettes d’eau s’accumulent et en ne séchant pas vont former ces moisissures et le calcaire. Mais pas de panique, puisqu’il existe une solution toute simple pour y remédier.

Retirez la moisissure de vos joints avec ce simple objet

Crédit photo : Ron Lee/ iStock

Pour quelques euros, vous ne serez plus embêté par les taches de moisissures et de calcaire. Oubliez les produits miracles, il est question ici d’une simple raclette.

Après chaque passage sous la douche, pensez à retirer l'excédent d’eau resté sur les murs et les joints avec une raclette. N’oubliez pas non plus le bac à douche. Notre conseil, commencez par les murs puis terminez dans le bac afin d’amener le surplus d’eau dans l’évacuation du bac à douche.

Pour vous assurer que les murs et les joints sont bien débarrassés d’eau, vous pouvez également ouvrir une fenêtre ou allumer votre VMC si vous en avez une, pour éliminer l’humidité de la pièce et des surfaces.

Si vous avez le courage, vous pouvez en plus de la raclette passez un chiffon sec sur vos joints. En adoptant cette habitude, vous ne serez plus embêté par la moisissure.