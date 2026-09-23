Vos aliments périmés vous font gagner jusqu'à 4000 euros avec Mobalpa

Et si vos produits alimentaires périmés pouvaient vous permettre d’aménager votre cuisine avec des rangements adaptés tout en réalisant des économies ? C’est l’opération du jour qu’on vous présente.

Sortez les produits périmés de vos placards

Selon une étude de l’Ademe, chaque Français jette en moyenne 61 kilos de déchets alimentaires chaque année. Le pire dans tout cela, c’est que parmi ces déchets alimentaires, on estime que 19 kilos sont encore consommables.

Cela fait beaucoup de gaspillage, autant en nourriture qu’en finances. En effet, toujours selon l’Ademe, ces aliments jetés représentent environ 100 euros par personne chaque année. Soit l’équivalent d’un modeste panier de courses pour une personne.

Ces aliments gâchés, outre les erreurs d'inattention de notre part, sont souvent dus à une cuisine inadaptée. C’est en tout cas ce que pensent 56% des Français interrogés pour une étude Mobalpa réalisée en juin 2026.

Une belle opération signée Mobalpa

Crédit photo : Ekkasit Jokthong/ iStock

Alors, comment allier l’utile et l’agréable ? Grâce à l’opération ingénieuse lancée par Mobalpa sur Instagram, Les Bons de Placards, en collaboration avec le créateur de contenu Matthis, terminé la cuisine inadaptée à vos besoins. Et avec cela, terminé les aliments gâchés.

Pour cela, rien de plus simple. Les aliments périmés vont enfin servir à quelque chose puisque Mobalpa les transforme pour les convertir en réductions sur des rangements de cuisine sur mesure.

Il vous suffit de fouiller les fonds de vos placards, puis d’en sortir les produits périmés. Prenez ensuite une photo du produit avec la date dépassée bien apparente et partagez-la en story Instagram en identifiant @Mobalpa et #LesBonsdePlacards. Chaque produit périmé peut vous rapporter 100 euros de réduction ! Cela peut même monter à 500 euros si vous effectuez un achat de 4000 euros TTC de meubles chez Mobalpa.

Quand le gaspillage alimentaire se transforme en économies

Crédit photo : Kostikova/ iStock

Imaginez la suite : vous avez enfin des meubles sur mesure qui conviennent à votre cuisine. Cette dernière est désormais bien équipée et le rangement des produits alimentaires devient un jeu d’enfant. De ce fait, et parce que vos produits sont bien rangés dans votre nouvelle cuisine adaptée, vous limitez drastiquement les risques de gâchis alimentaire. Les produits ne se retrouvent plus au fond de vos placards, oubliés. Vous y avez gagné en organisation et en économies.

Pour tenter d’en profiter, vous avez jusqu’au 1er octobre pour partager vos photos de produits périmés sur Instagram.