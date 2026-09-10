Vos astuces anti-mouches ne servent à rien : voici ce que recommandent les spécialistes à la place

Huiles essentielles, ultrasons, sachet d'eau avec des pièces : deux entomologistes démontent les astuces anti-mouches les plus partagées et disent ce qui fonctionne vraiment chez soi.

Elles entrent par la fenêtre entrouverte, tournent au-dessus de la table, se posent sur les fruits et repartent au moment précis où vous levez la main. Chaque été, la même scène. Et chaque été, les mêmes astuces circulent sur les réseaux sociaux pour s'en débarrasser. Le problème, c'est que la plupart ne reposent sur rien.

D'abord, savoir à quelle mouche on a affaire

Toutes les mouches qui entrent chez vous ne racontent pas la même histoire. La mouche domestique, environ 6 millimètres et quatre rayures sombres sur le dos, est de loin la plus fréquente : elle se reproduit dans les ordures ménagères et le compost. Les mouches à viande et les mouches vertes, au corps métallique brillant, signalent plutôt un animal mort coincé quelque part, dans un grenier ou une cheminée. Les petites mouches de drain, qui ressemblent à de minuscules papillons, sortent des canalisations encrassées. Quant aux mouches des fruits, aux yeux rouges, elles vivent tout simplement dans votre corbeille à fruits.

Faith M. Oi, docteure en entomologie urbaine et professeure associée à l'université de Floride, rappelle au média américain Southern Living que ces insectes ne sont pas là par hasard. Propos traduits de l'anglais :

« Celles qui causent le plus de problèmes sont les mouches des ordures. Mais elles font ce pour quoi elles sont faites : décomposer la matière organique. »

Autrement dit, une mouche dans la cuisine n'est pas un hasard météo. C'est un indice. Quelque part, il y a de la matière organique accessible.

Ce qui ne marche pas, malgré les millions de vues

C'est la partie qui risque de vous contrarier. Elmer Gray, entomologiste et chercheur à l'université de Géorgie, balaie les répulsifs maison popularisés en ligne, huiles essentielles et savon en tête. Sa formule, traduite de l'anglais, est sans nuance : « Aucune de ces théories n'est étayée par la science. »

Même verdict pour le fameux sachet plastique rempli d'eau et de quelques pièces de monnaie, suspendu près d'une porte, censé désorienter la vision des mouches. Interrogé par Fox News, Scot Hodges, responsable technique chez l'entreprise de désinsectisation Arrow Exterminators et détenteur d'une certification d'entomologiste associé délivrée par l'Entomological Society of America, indique n'avoir trouvé aucune preuve scientifique crédible de son efficacité. Il précise avoir visité des propriétés équipées de ces sachets… et pleines de mouches.

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Ce qui fonctionne vraiment commence par la poubelle

La bonne nouvelle, c'est que les mesures efficaces sont ennuyeuses et gratuites. Sortez les sacs poubelle au moins une fois par semaine et éloignez les conteneurs des entrées. Rincez les canettes et les barquettes avant de les jeter. Nettoyez les canalisations avec une brosse longue pour retirer les résidus accumulés. Réfrigérez les fruits et retirez ceux qui commencent à s'abîmer. Vérifiez aussi l'état de vos moustiquaires : une déchirure suffit.

Pour les repas en terrasse, deux gestes simples : couvrir les plats avec des cloches à mailles fines, et installer un ventilateur. Les mouches volent mal dans un courant d'air.

Et pour celles qui sont déjà entrées ?

C'est là que la conclusion devient presque comique. Après avoir écarté les huiles essentielles, les gadgets et les sachets d'eau, Elmer Gray recommande l'objet le plus banal de la maison : la tapette à mouches. « C'est une méthode efficace et sans pesticides », résume-t-il. Les rubans collants placés près des entrées complètent le dispositif, exactement comme chez nos grands-parents.

Reste une phrase de Gray qu'il vaut mieux garder en tête avant d'acheter le énième diffuseur miracle : « En réalité, il n'existe pas de solution miracle contre les mouches. Mais nous pouvons prendre des mesures simples pour limiter leur accès à nos habitations. »