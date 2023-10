Comment éviter les piqûres de moustique lors des mariages ?

Les mariages sont des moments magiques. Cependant, un invité indésirable peut rapidement gâcher la fête : le moustique. Pour que cette journée reste inoubliable pour les bonnes raisons, voici quelques astuces à mettre en œuvre.

Les bonnes pratiques lorsqu’on a été piqué

Lorsque l'on est piqué par un moustique, la première réaction est souvent de se gratter. Pourtant, il est essentiel de résister à cette envie, car gratter la piqûre peut entraîner une inflammation, voire une infection. À la place, lavez immédiatement la zone touchée avec de l'eau froide et du savon doux. Appliquez ensuite une compresse froide pour réduire le gonflement et calmer la démangeaison. Il existe également des crèmes et des gels apaisants en vente libre, spécialement conçus pour soulager une piqure de moustique. Si la démangeaison persiste ou si vous observez des signes d'infection, comme une rougeur excessive, du pus ou une chaleur autour de la piqûre, consultez un médecin. Enfin, pour prévenir d'autres piqûres, pensez à utiliser un répulsif adapté comme Insect Ecran, la référence sur le marché.

Les astuces pour éviter les piqures de moustiques. Crédit : Istock

Comment bien se préparer pour éviter les piqûres de moustique ?

Le bon endroit au bon moment

Choisir le lieu et l'heure de votre événement est crucial pour éviter les moustiques. Privilégiez des zones éloignées d'eaux stagnantes et organisez votre cérémonie lors des moments de la journée où ces insectes sont moins actifs, comme en milieu d'après-midi.

Opter pour des habits couvrants

L'habillement joue également un rôle. Porter de longs vêtements clairs peut faire la différence. En effet, les moustiques sont particulièrement attirés par les couleurs sombres. De plus, éviter les parfums forts, notamment ceux aux odeurs sucrées ou florales. Ces senteurs peuvent en effet attirer ces petits nuisibles.

Les solutions naturelles à disposition

Astuces naturelles anti-moustique. Crédit : Istock

Les répulsifs chimiques ne sont pas les seuls moyens de se protéger des moustiques. Des solutions naturelles s'avèrent tout aussi efficaces, sans les inconvénients potentiels pour la santé ou l'environnement.

Huiles essentielles

Certaines huiles essentielles sont reconnues pour leurs propriétés répulsives. L'huile de citronnelle, l'huile d'eucalyptus citronné ou encore l'huile d'arbre à thé peuvent être appliquées diluées sur la peau ou diffusées dans l'air pour éloigner les moustiques.

Vinaigre de cidre

Appliqué sur la peau, le vinaigre de cidre peut agir comme un répulsif naturel. De plus, son odeur acide désoriente les moustiques.

Plantes répulsives

La citronnelle, la lavande et le géranium sont des plantes connues pour repousser les moustiques. Les placers autour de la zone de réception ou les intégrer dans la décoration est une solution à la fois esthétique et pratique. D'autres plantes, comme le basilic, la menthe ou le romarin, ont également des propriétés répulsives.

Attrape-moustiques naturels

Placer des bols d'eau mélangée à du savon liquide peut attirer les moustiques qui, en s'y posant, resteront piégés à la surface.

Un bon aménagement pour un désagrément minimal

Bien aménager sa table de mariage pour éviter les moustiques. Crédit : Istock

Pensez à l'aménagement de l'espace. Si le mariage se déroule en plein air, envisagez d'installer des moustiquaires autour des zones de repos ou des tables. De plus, les moustiques ont du mal à voler dans le vent. Placer des ventilateurs peut donc être une solution astucieuse.

La prévention est la clé. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau stagnante autour du lieu de la cérémonie, car les moustiques y pondent leurs œufs. Informez également vos invités en amont et proposez-leur des solutions, comme des bracelets répulsifs. Si votre mariage est prévu en fin de journée, gardez à l’esprit que les moustiques sont des chasseurs nocturnes. Prévoyez donc des bougies de jardin répulsives pour vous éclairer pour minimiser encore les risques d’exposition tout en profitant d’une ambiance chaleureuse.

En prenant ces précautions, votre mariage sera à l'abri des désagréments causés par les moustiques. Profitez pleinement de cette journée exceptionnelle !