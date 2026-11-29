Délivrés depuis 2013, les permis de conduire au format carte bancaire vont connaître leurs premiers renouvellements à partir de 2028.

En France, la validité du titre au format carte bancaire couvre une période de 15 ans pour les catégories classiques comme les voitures et les motos. Les premiers renouvellements sont donc attendus à partir de 2028.

La mise en application de la réforme européenne du permis de conduire va bientôt fêter son quinzième anniversaire, année durant laquelle les premiers renouvellements seront effectifs. Souvenez-vous, le 19 janvier 2013, la réforme du permis européen entrait officiellement en application, introduisant la limite de validité de 15 ans pour les catégories A et B.

Toutefois, faute d'être prête techniquement, l'administration a continué de délivrer des permis papier roses provisoires pendant quelques mois.

Les premiers renouvellements en 2028

En France, c’est officiellement le 16 septembre 2013 que les permis de conduire au format carte bancaire, fabriqués par l’imprimerie nationale, sont mis en circulation. C'est cette date de septembre 2013 ajoutée aux 15 ans de validité administrative qui fixe les toutes premières expirations à partir de septembre 2028. Les titres délivrés entre janvier et septembre 2013 avaient d'ailleurs été remplacés en priorité dès 2014.

Pour rappel, pour les catégories A et B, la limite de 15 ans concerne le document physique (comprenant donc la mise à jour des informations et la photo), mais pas la perte du droit de conduire.

Une formalité administrative à réaliser

Ainsi, pour vérifier votre date de renouvellement, il faut vérifier la date d'expiration du titre qui figure au recto, à la ligne 4b, de votre permis de conduire. Le renouvellement est une formalité administrative sans nouvel examen ni visite médicale. Le renouvellement consistera uniquement à mettre à jour le document physique (comme pour une carte d'identité ou un passeport). En revanche, les catégories lourdes C/D ont des durées plus courtes et un suivi médical spécifique.

Tout s'effectue gratuitement en ligne sur le site officiel de France Titres (ANTS) via FranceConnect ou vos identifiants. Vous aurez uniquement besoin d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile de moins de 6 mois, d'une photo-signature numérique (e-photo) et d'une copie de votre titre actuel. Enfin, la fabrication de la nouvelle carte est gratuite en cas de fin de validité, seuls les frais de photo d'identité seront à votre charge.

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Les permis roses toujours valables jusqu’à 2033

Les anciens permis roses à trois volets restent valables jusqu'au 19 janvier 2033. Par ailleurs, une directive européenne (UE 2025/2205) encadre l'évolution des règles de validité d'ici la fin de la décennie, avec un délai laissé à la France pour ses choix d'application. Les détenteurs de l’ancien titre peuvent également consulter les démarches pour remplacer le permis rose.