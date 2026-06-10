En août 2026, les factures d'électricité vont augmenter à cause de l'hiver trop doux

Mauvaise nouvelle pour les Français : en août, la facture d'électricité va connaître une hausse. La raison ? Le climat trop doux cet hiver.

L’hiver 2025 a été moins froid que les années précédentes en France. Ce climat a été particulièrement apprécié par les personnes qui n’aiment pas le froid. En plus de cela, les Français ont pu faire des économies d’électricité en allumant moins leur chauffage. Si cette baisse de la consommation a été bienvenue en hiver, elle pourrait avoir des conséquences cet été.

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En effet, en août, les factures d’électricité devraient augmenter de 1%, selon une annonce faite par BFM ce mercredi 10 juin.

Un hiver doux

Comme l’hiver a été particulièrement doux cette année, les Français ont moins allumé leur chauffage, ce qui a créé une perte financière dans l’industrie de l’énergie. Pour cette raison, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a décidé d’augmenter une taxe, qui représente 30% de la facture d’électricité, pour compenser ce manque à gagner.

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Cette taxe permet de financer l’acheminement de l’électricité des centrales nucléaires jusqu’aux domiciles des Français, d’entretenir et de développer les lignes électriques et de financer les coûts d’entretien du réseau.

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Une hausse de 1%

Face à la hausse de la facture d’électricité, vous pouvez d’ores et déjà prendre de bonnes habitudes pour limiter les dépenses, comme en faisant ce réglage méconnu sur votre téléviseur pour économiser des dizaines d’euros sur votre facture.

Cette hausse des prix va concerner plus de 20 millions de Français abonnés au tarif réglementé. La révision globale du tarif sera effectuée à la mi-juillet et l’on devrait observer une hausse de 1%, ce qui équivaut à 7 euros supplémentaires par an pour un studio et 26 euros pour une grande maison.