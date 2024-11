Économisez des dizaines d'euros sur votre facture d'électricité avec ce réglage méconnu... de votre téléviseur

Avec la hausse de l’électricité, il peut être difficile de payer ses factures à la fin du mois. Pour vous aider, voici une astuce très simple qui pourrait vous faire économiser des dizaines d’euros.

Dans notre logement, de nombreux appareils consomment de l’électricité. C’est le cas des appareils électroménagers comme le congélateur ou le réfrigérateur. Pour faire des économies, vous pouvez effectuer des gestes simples comme mettre une bouteille d’eau dans votre congélateur pour réduire sa consommation d’électricité et faire attention à la façon dont vous rangez votre frigo.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, le chauffage peut coûter cher en hiver. Pour vous aider à faire des économies, il existe quelques astuces à mettre en place. Cependant, les appareils électroménagers et le chauffage ne sont pas les seuls à consommer beaucoup d’électricité. C’est également le cas des appareils électroniques, que nous utilisons au quotidien, comme la télévision. En effet, la télévision est un objet que nous utilisons plusieurs heures par jour, et qui peut parfois rester allumée simplement pour créer un bruit de fond. Pour vous aider à faire des économies sur votre facture d’électricité, voici un réglage simple à faire sur votre téléviseur.

Régler sa télévision

Ce réglage ne prend que quelques secondes mais il change tout. Pour faire des économies, adaptez la luminosité de votre télévision. Selon TF1 Info, tout comme avec notre smartphone, nous pouvons régler facilement la luminosité de notre téléviseur. Pour cela, il suffit de prendre la télécommande et de nous rendre dans les paramètres de la télévision. Allez dans la rubrique intitulée “Affichage et sons”, puis “Image”, puis “Luminosité”. De cette façon, vous pourrez diminuer la luminosité de votre appareil, qui consommera moins d’électricité.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, vous pouvez également vérifier si votre télévision est équipée d’un “mode éco” ou “Energy Saving Mode”. Cette fonction est présente dans la plupart des télévisions récentes et permet de réduire la consommation d’énergie en diminuant automatiquement la luminosité, les contrastes et les saturations. En effectuant ces réglages, vous pourrez économiser des dizaines d’euros sur votre facture, un geste non négligeable.