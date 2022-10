Voici comment faire des économies de chauffage cet hiver

Alors que la France fait face à une hausse des prix de l’électricité, une question est sur toutes les lèvres : comment faire des économies de chauffage cet hiver ? Suivez le guide !

Cela n’a échappé à personne, la hausse des prix de l’énergie fait vivre un véritable calvaire à de nombreux Français. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les factures de gaz et d’électricité vont augmenter au cours des prochains mois.

Crédit Photo : image d'illustration / Istock

Par chance, il existe des solutions pour diminuer sa consommation énergétique au quotidien. Alors que la période hivernale approche à grands pas, nous vous proposons de découvrir comment faire des économies de chauffage cet hiver. Sans plus tarder, découvrez ci-dessus les gestes à adopter pour rester au chaud sans se ruiner.

Acheter un bon chauffage qui consomme peu

Vous l’ignorez peut-être, mais un bon chauffage rime avec radiateur à inertie fluide. Ce type d’appareil est doté d’un coeur de chauffe comportant un fluide caloporteur (eau ou huile minérale).

Exemple de radiateur à inertie fluide. Crédit Photo : Bricomarché

Ce mode de chauffage économique stocke et chauffe le liquide avant de diffuser de la chaleur douce par rayonnement. De plus, certains modèles sont équipés d’un pilotage intelligent, qui permet de diminuer le chauffage à distance lorsque la maison est vide. Enfin, les gammes de prix sont accessibles à tous. Il suffit simplement de trouver le radiateur qui répond à tous vos besoins.

Aménager l’espace pour une meilleure optimisation

L’aménagement de la pièce dans laquelle se trouve votre système de chauffe peut altérer le confort thermique. Dès lors, il est déconseillé d’installer son chauffage derrière un meuble, près d’un canapé ou d’un lit, au risque de faire flamber sa facture d’électricité.

La raison ? Ces éléments vont absorber la chaleur, poussant ainsi le propriétaire des lieux à augmenter la température du radiateur. C’est pour raison qu’il est préférable de placer votre dispositif sous ou près d’une fenêtre pour une meilleure transmission de la chaleur.

Investir dans un chauffage d'appoint

Le chauffage d’appoint est un véritable allié pour faire des économies, notamment en hiver. Et la palme de l’appareil le plus économique et écologique est attribuée au poêle à granulés. Ce système de chauffage au bois autonome est connu pour son rendement énergétique très élevé (85 à 95%).

Le poêle à granulés fonctionne par combustion, dont la chaleur produite se répand tout en douceur dans la pièce. Les pellets sont recyclés à partir de résidus du bois non traité, tels que des sciures ou des copeaux.

Crédit Photo : image d'illustration / Shutterstock

Facile à utiliser, cet appareil vise à «soulager le fonctionnement du chauffage central», explique le site du magazine energuide. À l’instar du radiateur à inertie fluide, il est possible de programmer les cycles de chauffage.

Nettoyer son radiateur

C’est un fait : entretenir son système de chauffage aide à réduire sa consommation. Dans un premier temps, il est recommandé de dépoussiérer régulièrement votre appareil à l’aide d’un chiffon ou d’un plumeau pour assurer une meilleure émission de la chaleur.

Pour les radiateurs à eau, il est indispensable de «purger» votre appareil en dévissant la petite vis placée à l’opposé des tuyaux. Cette opération - qui doit être effectuée avant l’arrivée de l’hiver - vise à évacuer l’air et à recueillir l’eau. Attention, n’oubliez pas d’éteindre votre chauffage avant de commencer.

Pour les radiateurs électriques ou en fonte, vous pouvez utiliser une éponge imbibée d’eau chaude et de savon. Une fois l’appareil hors tension, savonnez les parois et les tuyaux, ainsi que tous les coins et recoins. Une fois cette étape terminée et la poussière envolée, laissez sécher votre radiateur et le tour est joué. À