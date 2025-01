Le gyrophare orange bientôt obligatoire pour circuler en Espagne, la France suivante ?

Avis aux voyageurs qui se rendront en Espagne, voici la nouvelle règle de la route à respecter obligatoirement.

D’ici à 2026, l’Espagne met en place de nouvelles mesures sur la route. Et en tête de liste, on en retrouve une surprenante, mais utile : le remplacement des triangles de présignalisation.

Vous savez, ces petits panneaux, indispensables dans les véhicules, que l’on doit placer à côté de sa voiture ou sur la route en cas d’accident ou d’arrêt sur le bord de l’autoroute. Vous vous demandez sûrement les raisons de ce retrait ? Le gouvernement espagnol a jugé que ce triangle de signalisation était beaucoup trop dangereux. Et pour le remplacer, ils prévoient de mettre en place un nouveau système : celui du gyrophare V-16.



Crédit : IStock

Un gyrophare pour plus de visibilité et sécurité

Dès 2026, l’ensemble des automobilistes espagnols et étrangers qui se rendront dans le pays, seront obligés d’avoir dans leur véhicule un gyrophare. Le but ? Prévenir d’un accident ou d’une panne, en toute sécurité. Plus visible et moins dangereuse, cette solution alternative émet une lumière jaune ou orange, à haute intensité à 360° durant trente minutes. L’intérêt étant d’être visible à plusieurs kilomètres.



Crédit : IStock

Cet appareil fonctionne également dans le brouillard et est aussi géolocalisable en transmettant la position de la voiture à la Direction générale du trafic (DGT) espagnole. De quoi faire intervenir les services utiles le plus rapidement possible. Pratique, non ?

Des risques d'amendes

Pour installer cet appareil, il faudra débourser entre 40€ et 50€. En cas de non-respect de cette loi, dès le 1ᵉʳ janvier 2026, les espagnols et automobilistes étrangers, pourraient recevoir des amendes, allant de 80 à 200€. Ça pique ! En attendant cette date, les automobilistes pourront toujours utiliser les triangles de signalisation, mais mieux vaut anticiper.

En France, le triangle de signalisation est toujours obligatoire et il n’est pas encore question de gyrophare, puisque la Sécurité Routière n'a fait aucune communication à ce sujet. Pour savoir si ce nouveau dispositif fera son arrivée dans l'Hexagone, il faudra donc attendre...



Crédit : IStock