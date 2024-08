Voici pourquoi vous avez reçu une amende de 90 euros à votre retour de vacances

De nouveaux appareils ont fait leur entrée sur les routes, mais beaucoup d’automobilistes ne le savent pas.

En rentrant de vacances, de nombreux automobilistes ont eu la mauvaise surprise de recevoir une amende. Si pour certains d’entre eux, il s'agissait d’une amende liée à un excès de vitesse, pour d’autres en revanche, la contravention n'avait aucune justification, du moins en apparence. Vous faites peut-être partie de ces personnes. On vous explique.

L’amende dont il est question est dressée par une société d’autoroute qui vous réclame un montant de 90 euros. Plutôt curieux, car lorsque vous empruntez un tronçon d’autoroute payant, vous prenez d’abord un ticket, puis vous payez, par carte ou en espèces, lorsque vous en sortez. Mais figurez-vous qu’il existe désormais des péages en flux libre. Et ce sont ces derniers qui sont responsables de votre amende.

Ils sont surtout situés sur l’A79 (entre l'Allier et la Saône-et-Loire), l’A14 (dans les Yvelines) et l’A13 (dans l'Eure).

Pourquoi avez-vous reçu une amende ?

Crédit photo : Max Labeille/ iStock

Ces nouveaux péages sont maintenant équipés de portiques et non plus de barrières qui se lèvent au moment d’entrer ou de sortir du tronçon. Ces portiques sont capables de lire la plaque d’immatriculation tandis que le conducteur n’a pas besoin de s’arrêter.

Sauf que l’autoroute n’est pas gratuite. En fait, avec ces nouveaux péages, vous avez un temps limité pour payer votre trajet, à savoir 72 heures. Si vous n’avez pas payé avant la fin de ce délai, vous êtes alors en infraction et la société d’autoroute est en droit de vous réclamer 10 euros de majoration, en plus du montant du trajet non payé.

Crédit photo : Richard Villalon/ iStock

Deux semaines plus tard, le montant, s’il n’est toujours pas réglé, passe à 90 euros. C’est en général le temps moyen des vacances pour la plupart des Français. D’où la somme indiquée sur l'amende que vous avez peut-être reçue. Hélas, beaucoup, pour ne pas dire tous les automobilistes, ayant emprunté ces péages, ne savent pas forcément comment ils fonctionnent.

Si vous possédez un badge télépéage, pas de panique, vous n’avez rien à faire et le montant sera prélevé automatiquement. En revanche, si vous n’en possédez pas, vous pouvez payer directement sur l’une des bornes qui se trouvent sur les aires d'autoroutes. Sinon, vous pouvez toujours payer sur le site de la société d'autoroute dans un délai de 72 heures.

Il est possible également de payer dans un bar-tabac du réseau Nirio.