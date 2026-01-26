Énergie verte et maison connectée : vers une consommation intelligente et responsable

À l’heure de l’urgence climatique, l’énergie verte est essentielle pour participer activement à la transition énergétique. La domotique s’avère, par ailleurs, être un pilier complémentaire majeur. Elle permet d'anticiper vos besoins et d'optimiser votre consommation énergétique. Décryptage.

L’énergie verte ou l’importance d’opter pour un mode de consommation plus responsable

Choisir un fournisseur d’énergie verte, c’est agir pour la transition écologique et en faveur de l’environnement. L’énergie verte est, en effet, produite à partir d’énergies renouvelables et n’émet pas de gaz à effet de serre (que ce soit au niveau de la production ou de la consommation), contrairement aux énergies fossiles. Lors du choix de l’offre d’électricité verte, il est important de vérifier la présence du label VertVolt créé par l’ADEME, qui permet une transparence accrue, notamment en garantissant l'origine de la production d'électricité. Il est aussi possible d’opter pour une offre de gaz issue d’une ressource renouvelable : ce « gaz vert » est produit localement à partir de la fermentation de matières organiques et de biodéchets.

La domotique, bien plus que de simples gadgets

Les maisons connectées permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, mais également de réduire votre empreinte carbone. Chauffage, éclairage, électroménager, etc. : les différentes sources de consommation peuvent aujourd’hui être optimisées grâce aux nombreuses solutions domotiques. Ces dernières permettent de mettre en place une gestion de l’énergie personnalisée et de mieux exploiter les énergies renouvelables. En installant une solution photovoltaïque, il est, par exemple, essentiel d’opter pour un gestionnaire d’énergie. Ce dernier aide, en effet, les détenteurs de panneaux solaires à maximiser leur autoconsommation à l’aide d’un boîtier connecté qui lance les équipements de la maison selon la production des panneaux solaires.

Des solutions domotiques pour tous les besoins

De nombreux objets connectés et solutions domotiques existent pour réaliser des économies d’énergie :

le thermostat connecté ou programmable, qui permet de réduire ses factures énergétiques jusqu’à 15 %, selon l’ADEME ;

les volets connectés ;

les prises connectées ;

le radiateur « intelligent », qui peut notamment être modulé selon les conditions extérieures ;

le pommeau de douche connecté : doté d'un système lumineux il change de couleur selon la quantité d’eau utilisée (il est donc très utile pour économiser de l'eau et de l'énergie) ;

l’ampoule connectée ;

l’électroménager connecté ;

la box domotique pour centraliser tous les objets connectés ;

les sous-compteurs intelligents pour visualiser la consommation de chaque appareil en temps réel ;

le WiFi maillé pour assurer une communication sans faille entre les objets connectés ;

les capteurs de présence pour optimiser l’éclairage ;

etc.

Tout comme l’énergie verte, la solutions domotiques participent activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En optimisant chaque source de consommation d’énergie et en centralisant la gestion des appareils, il est possible de tendre vers une consommation plus responsable.