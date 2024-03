Somnolence, inattention : les voitures bientôt équipées de caméras pour surveiller les conducteurs

Pour diminuer le nombre d'accidents sur les routes, les voitures neuves commercialisées dès cet été seront obligatoirement équipées d’une caméra intérieure. Le but : surveiller les signes d’inattention et de fatigue du conducteur et l’avertir en cas de danger.

Quand on conduit une voiture, certains comportements peuvent être dangereux comme la somnolence, le fait de regarder son téléphone ou d’être distrait. Selon des chiffres de la Sécurité Routière, les premiers signes de somnolence multiplient par 3 ou 4 les risques d’avoir un accident. Pour y remédier, la réglementation européenne G2R2 (General Safety Regulation 2) a vu le jour. L’objectif : zéro décès en 2050 sur les routes de l’Union Européenne.

Dès l’été 2024, un système de surveillance sera installé sur toutes les voitures neuves. À l’aide d’une caméra infrarouge, le dispositif va surveiller les signes de somnolence et de distraction de l’automobiliste et le prévenir en cas de danger.

Ne pas quitter la route des yeux

Concrètement, ce système avertira le conducteur dès qu’il quitte la route des yeux plus de 3,5 secondes à 50 km/h et plus, et au-delà de 6 secondes entre 20 et 50 km/h. Cette détection devra être possible de jour comme de nuit, si l’automobiliste porte des lunettes de soleil, une casquette ou des faux-cils. Pour cela, la caméra infrarouge détectera différents points du visage comme la position et l’orientation de la tête, le niveau de fermeture des paupières ainsi que le clignement des yeux.

Crédit photo : iStock

À partir du 7 juillet 2024, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront être équipées de ces caméras. S’il existe déjà certains systèmes d’alerte en cas de somnolence, celui-ci sera obligatoire et plus poussé.

“Ce type de système existait déjà mais il n’était pas très répandu. Ce qui existait déjà pour la première version de cette réglementation, ce sont les systèmes de détection basés sur différents types de capteurs au niveau du volant ou d’autres parties du véhicule. Ils étaient capables de déterminer ou d’estimer, en fonction des mouvements du volant, de la manière de maintenir la direction du véhicule, si le conducteur semblait peut-être distrait ou inattentif, voir avait des débuts de somnolence. Avec cette évolution réglementaire, cela va devenir obligatoire en Europe et beaucoup plus répandu”, a expliqué Ayla Vanden Driessche, responsable business développement sur les systèmes d’aide à la conduite de Forvia.

En cas de somnolence ou d’inattention, votre voiture vous rappelera de vous concentrer. Ces alertes pourront être visuelles, avec l’apparition du message “Look at the road” (en français “Regardez la route”) sur le tableau de bord, ou sonores. Les constructeurs seront libres de choisir l’alerte qu’ils préfèrent.