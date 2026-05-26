Un gros changement arrive sur les voitures en juillet 2026 et il va modifier votre manière de freiner

À partir du 7 juillet 2026, toutes les voitures neuves seront équipées d’une nouvelle fonctionnalité qui se déclenchera en cas de freinage d’urgence. Un dispositif qui devrait changer les réflexes des conducteurs.

Afin d’améliorer la sécurité routière et de limiter le nombre d’accidents sur la route, des changements sur les véhicules et sur le code de la route sont régulièrement instaurés. C’est par exemple le cas de cette nouvelle règle qui concerne les moteurs diesel et dont les automobilistes devraient se méfier.

Des modifications peuvent également être apportées sur les véhicules neufs. Et ce sera bientôt le cas puisqu’à partir du 7 juillet, toutes les voitures neuves immatriculées dans l’Union Européenne seront équipées d’un tout nouveau dispositif.

Un nouveau système de freinage

Alors que des milliers de conducteurs sont victimes de “freinages fantômes”, un nouveau signal de freinage va être installé sur les véhicules neufs. Habituellement, quand on freine en voiture, les feux stop situés à l’arrière du véhicule s’allument pour indiquer aux autres automobilistes que le conducteur est en train de freiner.

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À partir du 7 juillet, en cas de freinage d’urgence, ces feux vont se mettre à clignoter. Ce dispositif appelé Emergency Stop Signal (ESS) a pour objectif de limiter les risques de collision en cas de freinage brutal.

Les feux stop vont clignoter

Comme l’explique le site spécialisé Auto Journal, les feux stop des voitures vont clignoter pour indiquer un freinage d’urgence. Cela se produira quand la voiture enregistrera un freinage brutal à plus de 50 km/h ainsi qu’une décélération supérieure à 6 m/s2. Si vous roulez par exemple à 130 km/h sur l’autoroute et que la voiture devant vous pile, ses feux stop vont clignoter frénétiquement pour vous prévenir du danger.

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Ce dispositif est automatique, ce qui signifie que le conducteur n’a rien à faire pour l’activer. Selon une étude menée sur le sujet, l’oeil humain réagit plus rapidement à une lumière qui clignote qu’à une lumière fixe. Ainsi, cette fonctionnalité permettrait de gagner environ 0,2 seconde sur le temps de réaction des conducteurs, ce qui est non négligeable sur la route. À 80 km/h, on gagnerait donc 4,4 mètres de distance entre deux véhicules, ainsi que 5,5 mètres à 100 km/h. Ces quelques mètres peuvent suffire pour éviter un choc par l’arrière.

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De nouvelles fonctionnalités

Cette nouvelle signalisation concerne uniquement les véhicules neufs et n’impactera pas les voitures déjà immatriculées. D’autres fonctionnalités d’aide à la conduite devraient également apparaître dans les voitures neuves comme le freinage automatique d’urgence (AEB) qui détecte automatiquement les véhicules, les piétons et les cyclistes sur la route.

Les conducteurs pourront également avoir recours à un assistant de maintien dans la voie en cas de situation de critique, à l’Intelligent Speed Assist pour respecter les limitations de vitesse et une boîte noire (EDR) sera installée dans les véhicules. En plus de cela, la caméra et les capteurs arrières seront renforcés pour faciliter les manoeuvres des automobilistes, tout comme le système de surveillance de l'attention et de la somnolence du conducteur. Un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest devrait également être présent sur tous les véhicules neufs.

Des nouveautés nombreuses et nécessaires pour réduire les accidents de la route.