Le magasin Hyper U, situé au centre commercial My Place à Sarcelles, est fermé définitivement depuis le 5 novembre dernier.

À Sarcelles, dans le Val-d’Oise, l’Hyper U du centre commercial My Place a déjà mis la clé sous la porte, et ce seulement 4 mois après son ouverture.

Quatre mois et puis s’en va ! C’est déjà la fin d’une brève histoire entre la famille Georgelin et la clientèle sarcelloise, dans le Val-d’Oise. Exploitante de l’enseigne Hyper U, elle a été contrainte de demander sa mise en liquidation judiciaire le 2 novembre dernier.

Un Hyper U qui n'a pas séduit les consommateurs

Situé au centre commercial My Place, à Sarcelles, l’hypermarché Hyper U avait ouvert ses portes au public le mercredi 8 juillet 2026, après une soirée d’inauguration la veille. Ce magasin remplaçait l'ancien hypermarché Auchan du centre commercial My Place, qui avait baissé le rideau fin janvier 2026 après 15 ans d'activité. La ville était donc restée sans grande surface alimentaire pendant un peu plus de cinq mois.

Exploité par des commerçants indépendants, la famille Georgelin, le magasin avait été repensé sur une surface de 5 900 m² (contre environ 10 000 à 11 000 m² pour l'ancien Auchan) afin de proposer un format plus compact et axé sur les produits frais. L'ouverture avait permis d'embaucher environ 150 salariés, dont une grande partie issue de l'ancien personnel d'Auchan, avec le soutien de la municipalité.

Malheureusement, son histoire ne s’est pas inscrite sur la durée. Selon 20 Minutes, le potentiel commercial réel de la zone a été surestimé par rapport au chiffre d'affaires nécessaire pour équilibrer les comptes. Le poids du loyer au sein du centre commercial My Place et les investissements initiaux importants ont pesé lourdement dès les premiers mois d'activité.

Une fermeture brutale

Dans un contexte d'inflation, une partie de la clientèle locale a trouvé les tarifs moins compétitifs que ceux des enseignes discount voisines. L'offre proposée en rayon s'est révélée moins en phase avec les habitudes de consommation spécifiques des habitants de la zone que ne l'était celle de l'ancien magasin Auchan. Enfin, la contrainte géographique, le centre commercial étant situé en périphérie de la ville, et la concurrence d’autres enseignes ont eu raison de la santé économique de l’Hyper U.

L’annonce de la fermeture définitive a été annoncée le 2 novembre, de façon plutôt brutale puisque le 5 novembre, le magasin mettait la clé sous la porte. À l’entrée de l’hypermarché, des pancartes annonçaient une « liquidation avant fermeture définitive » avec 25 % de remise. Plusieurs rayons ont été pris d’assaut. 150 employés ont été directement impactés par cette fermeture soudaine. Clients comme salariés ont été pris de court par l’annonce, tout comme la mairie qui espère retrouver un repreneur.

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Quel avenir pour cet espace commercial ?

À ce stade, aucun repreneur officiel n'a encore été annoncé pour succéder à l'Hyper U de Sarcelles. La fermeture étant très récente et s'inscrivant dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les discussions viennent tout juste de reprendre.

Le maire de Sarcelles, Bassi Konaté, a affirmé sa volonté de « se battre » aux côtés des responsables du centre commercial My Place (la Compagnie de Phalsbourg) pour installer rapidement une nouvelle enseigne alimentaire. L'un des objectifs affichés par la municipalité est de trouver une solution de reclassement rapide pour les quelque 150 salariés laissés sur le carreau. La question du reclassement se posait aussi lors de l’annonce de la fermeture du Leroy Merlin de Rosa Parks.