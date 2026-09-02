Jeter son marc de café dans les toilettes une fois par semaine : l'astuce circule partout, les plombiers disent l'inverse

Jeter son marc de café dans les toilettes chaque semaine désodoriserait et entretiendrait les canalisations. Les plombiers alertent sur l'effet inverse.

L'astuce tourne depuis des mois sur les réseaux et dans les listes de gestes écologiques : une fois par semaine, on verse le marc de café resté au fond du filtre dans la cuvette des toilettes. Promesse annoncée, un WC qui sent bon sans produit chimique, et des canalisations entretenues au passage. C'est gratuit, c'est naturel, ça valorise un déchet. Le problème, c'est que les deux arguments tiennent mal.

Le marc de café absorbe bien les odeurs, mais pas n'importe où

Sur ce point, il n'y a pas de mensonge. Le marc de café est un matériau poreux, riche en azote, qui capte une partie des composés volatils responsables des mauvaises odeurs au lieu de simplement les masquer. C'est ce qui explique son succès dans les réfrigérateurs, les placards ou les chaussures.

Sauf qu'il y a une condition, et elle est systématiquement rappelée par ceux qui pratiquent le geste : le marc doit être parfaitement sec et rester à l'air libre, dans une coupelle ouverte. Un marc humide laissé dans un coin moisit en deux jours et devient contre-productif.

Autrement dit, un marc jeté dans une cuvette pleine d'eau puis évacué à la chasse ne peut rien absorber du tout. Il est mouillé, il est immergé, et il disparaît dans le siphon en trois secondes. La partie désodorisante de l'astuce s'annule d'elle-même.

Les plombiers, eux, sont unanimes

Reste le second argument, celui de l'entretien des tuyaux par frottement. Là, le consensus des professionnels du débouchage est net, et il va dans l'autre sens.

Le marc de café ne se dissout pas dans l'eau. Il est dense, il retombe, et il a tendance à s'agglomérer dans les coudes de canalisation. Surtout, il est gras : combiné aux graisses et aux résidus de savon déjà présents dans le réseau, il forme une boue compacte qui durcit avec le temps. Plusieurs entreprises de débouchage expliquent intervenir régulièrement sur des installations obstruées précisément par cette pratique, et précisent qu'un bouchon de marc bien pris ne cède pas toujours au furet domestique.

Il faut aussi ajouter un cas particulier trop rarement mentionné : si votre logement est raccordé à une fosse septique, envoyer chaque semaine une matière solide non dégradable revient à accélérer son remplissage, donc à multiplier les vidanges.

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Ce qu'il faut faire de son marc à la place

Le marc de café reste un déchet réellement utile, à condition de le mettre au bon endroit. Séché puis placé dans une coupelle ouverte, il fait un excellent absorbeur d'odeurs pour le réfrigérateur, un placard, une buanderie ou même une salle de bains mal ventilée, à renouveler toutes les deux à trois semaines. Il rend aussi service au compost, en petite quantité, et pour frotter les mains après avoir manipulé de l'ail ou du poisson.

Pour les toilettes, la seule chose qui fonctionne vraiment reste la moins spectaculaire : un nettoyage régulier de la cuvette, une bonne ventilation de la pièce, et un plombier quand l'odeur vient du réseau et non du sanitaire. Aucune poignée de marc n'y changera quoi que ce soit.