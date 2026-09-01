Un sac plastique sur le balai avant de balayer : à quoi sert vraiment cette astuce de ménage

Enfiler un sac plastique sur les poils du balai capte cheveux et poussière fine grâce à l'électricité statique. Ce que ça vaut, et par quoi le remplacer en France.

Recouvrir la brosse d'un balai avec un sac plastique avant de balayer est une astuce ménagère qui circule depuis plusieurs années sur les réseaux et dans la presse pratique. Le principe repose sur l'électricité statique, qui retient les cheveux, les poils d'animaux et les peluches que la paille a tendance à repousser. Reste une difficulté bien française : les sacs de caisse concernés sont interdits depuis 2016.

L'astuce tient en un geste : avant de balayer, on glisse un sac plastique par-dessus les poils du balai, on noue les anses autour du manche, et on balaie normalement. Elle est relayée depuis plusieurs années par des sites de conseils domestiques, et remise en avant en août 2026 par le média brésilien TudoGostoso, très suivi pour ses contenus pratiques.

Ce que fait réellement le plastique sur les poils du balai

Le mécanisme invoqué est l'effet triboélectrique : deux matériaux différents qui frottent l'un contre l'autre échangent des charges électriques. Le polyéthylène des sacs se charge négativement au contact du sol et des fibres, et attire alors les particules très légères, celles-là mêmes qui posent problème au balayage classique : cheveux, poils, fils, peluches, poussière fine.

C'est exactement l'inverse du comportement d'une brosse sèche, qui a tendance à repousser un cheveu devant elle ou à le coincer entre deux touffes de paille. Second effet, plus prosaïque : la saleté reste sur le sac et non dans le balai, qui s'encrasse donc moins. En fin de tâche, on retourne le sac sur lui-même pour enfermer les résidus avant de le jeter.

Aucune étude ni mesure ne vient chiffrer le gain. Les publications qui décrivent la technique s'en tiennent au principe et à l'observation, et le média brésilien lui-même emploie le conditionnel du début à la fin.

Le problème du sac, version française

Le mode d'emploi d'origine suppose un sac de supermarché récupéré après les courses. En France, ce sac-là n'existe plus. Le ministère de la Transition écologique est explicite :

Les sacs plastique à usage unique sont interdits en caisse depuis le 1er juillet 2016.

L'interdiction découle de la loi de transition énergétique du 17 août 2015 et de son décret d'application du 30 mars 2016. Seuls restent autorisés en caisse les sacs plastique réutilisables d'au moins 50 microns, ou les sacs d'une autre matière. Les sacs fins hors caisse, type fruits et légumes, sont interdits depuis le 1er janvier 2017 sauf s'ils sont biosourcés et compostables à domicile.

Il reste donc à improviser avec ce qu'on a : sac de congélation, sac poubelle fin, ou emballage plastique souple destiné à la poubelle. Les guides pratiques francophones citent aussi deux variantes de la même logique électrostatique, un vieux collant ou un bas nylon enfilé sur la brosse, et du ruban adhésif double face collé sur les côtés du balai.

Ce que l'astuce ne remplace pas

Le procédé s'applique aux sols durs, carrelage, grès cérame, parquet, stratifié, vinyle, à condition de vérifier qu'aucun grain de gravier ne soit piégé sous le plastique, ce qui rayerait la surface. Il rend surtout service sous les lits, les canapés et les meubles bas, là où les amas de cheveux s'accumulent.

En revanche, il ne s'agit ni d'un aspirateur ni d'un lavage. Sur de la saleté humide, grasse ou lourde, un sac plastique tendu sur des poils de balai n'apporte rien. Son intérêt se limite aux résidus secs et légers, avec l'avantage d'un coût nul et d'un emballage utilisé une fois de plus avant la poubelle.