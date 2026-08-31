75 euros d'amende pour les piétons qui traversent en regardant leur smartphone, une nouvelle loi punitive en Italie ?

Sur les routes, les piétons ont également leur part de responsabilité. Pour limiter les risques d’accident, l’Italie veut interdire aux piétons de traverser la route en regardant leur écran.

Le Code de la route change… pour les piétons

Le Code de la route ne cesse d’évoluer et ce, pour garantir la sécurité de tous. De nos jours, le fléau sur la route est le smartphone. Mais cela ne concerne pas que les automobilistes. L’Italie l’a bien compris et envisage de prendre des mesures pour limiter les risques liés à cette pratique bien trop répandue.

La mesure en question concerne donc les piétons. Combien de fois avons-nous vu des piétons traverser sans même prêter attention à ce qui se passe sur la route ? Leur téléphone, en revanche, bien tenu dans les mains, continue d’attirer leur regard. Ce geste met donc autant en danger les piétons que les conducteurs.

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Une amende de 75 euros si l’on traverse en regardant son téléphone et non la route

Crédit photo : m-gucci/ iStock

L’Italie veut donc désormais interdire aux piétons de traverser en regardant son smartphone, sa tablette ou tout autre écran plutôt que la route. En cas de non-respect de cette règle, les fautifs s'exposent à une amende de 75 euros, mais surtout, à un risque élevé pour leur vie.

Ce n’est pas tout concernant les piétons. Une autre mesure vise à rendre obligatoire le port d’un gilet ou autre accessoire réfléchissant la nuit et par mauvais temps hors agglomération. À l’avenir, les piétons pourraient également ne plus avoir le droit de traverser à la sortie d’un virage, au sommet d’une côte et aux endroits où un véhicule risquerait de surprendre un piéton au dernier moment. Ces traversées pourraient donc disparaître afin de privilégier des lieux moins risqués et plus voyants.

Ce projet de loi doit encore être voté avant d’être adopté. Un projet similaire pourrait-il faire son entrée en France ? Chez nous, les piétons représentent 15% des personnes tuées sur les routes chaque année, selon la Sécurité routière.