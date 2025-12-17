Peut-on harmoniser l'agriculture bio et les pratiques agrivoltaïques ?

Alors que les préoccupations concernant l’énergie durable grandissent, l’agrivoltaïsme apparaît comme une solution innovante et efficace. Dans cet article, nous vous expliquons comment il est possible de concilier l’agriculture bio avec cette nouvelle technologie.

En quoi consiste l’agrivoltaïsme ?

L’agrivoltaïsme est un système qui allie l’exploitation des cultures agricoles et des espaces dédiés à l’élevage avec la production d’électricité. Pour y parvenir, il est essentiel d'installer des panneaux solaires afin de protéger l'élevage et les cultures agricoles (fruits, légumes, eau…) très impactés par la variation brutale du climat. En effet, chaque année, les orages de grêle, les chaleurs extrêmes abîment les vignes, les récoltes et mettent en danger les troupeaux. Les actions engagées cherchent à garantir la protection contre les aléas climatiques et à améliorer les rendements agricoles. Elles participent également à développer les énergies renouvelables, à favoriser la création de revenus complémentaires et à valoriser les terres agricoles. En conséquence, pour les agriculteurs et les exploitations agricoles, l’agrivoltaïsme est une excellente opportunité.

Qu’est-ce que l’agriculture biologique ?

L’agriculture biologique est une méthode qui consiste à exclure certains produits de synthèse. Il peut s’agir de pesticides, d'engrais chimiques, de substances synthétiques, de médicaments ou d'organismes génétiquement modifiés. Connue aussi sous le nom d'AB, l'agriculture biologique cherche à exploiter les ressources naturelles (soleil, eau, vent…) et à respecter certaines normes en matière de bien-être animal afin de réaliser les meilleures pratiques environnementales. Ainsi, l’agriculture biologique permet de mettre sur le marché des consommateurs des produits obtenus grâce à des substances et des procédés naturels. Néanmoins, il est essentiel que la transformation des denrées biologiques respecte la réglementation en vigueur, en valorisant leurs caractéristiques naturelles. En outre, l’équilibre financier des exploitations agricoles est maintenu.

Quelles sont les solutions agrivoltaïques disponibles ?

Selon les pratiques et les besoins de chaque exploitant, plusieurs installations de panneaux solaires sont proposées. Tous produisent de l’électricité verte, tout en tenant compte du cahier des charges de chacun.

Panneaux au sol adaptés à un élevage ovin

En étant propriétaire de terrains agricoles, il est possible de valoriser chaque parcelle et de participer activement à la transition énergétique. Les panneaux au sol constituent une solution idéale, offrant en plus un complément de revenus. Les panneaux assurent une protection contre les conditions climatiques, tant pour le cheptel que pour la prairie.

Ombrières solaires pour préserver la ressource fourragère et le bien-être des animaux

Les panneaux photovoltaïques jouent un rôle d’ombrières en apportant de l’ombre sur le sol. En créant un microclimat, elles protègent les cultures et les animaux. Les animaux d’élevage bénéficient d’un meilleur confort et les cultures sont protégées des aléas climatiques.

Haies solaires destinées aux éleveurs bovins et aux exploitants des grandes et basses cultures agricoles

L’installation de haies photovoltaïques sur un terrain permet de conserver la production agricole tout en contribuant à la production d’énergie renouvelable. L’avantage de la position verticale des haies aide à limiter un espace restreint au sol tout en conservant la surface agricole.

L’agrivoltaïsme regroupe l’agriculture biologique et la production d’énergie renouvelable. Quant aux panneaux solaires, ils s'installent sur des parcelles agricoles qui bénéficient des rayons du soleil. En échange, les panneaux protègent les cultures des problèmes climatiques.