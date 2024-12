Les gens se débarrassent de leurs chauffages pour cet objet beaucoup moins cher et sans électricité

Et si vous installiez un poêle à granulés pour chauffer votre maison ? Certains modèles n’ont pas besoin d’électricité pour fonctionner, l’idéal pour faire des économies.

En hiver, avec la chutes des températures et l’arrivée de la neige, il est temps de rallumer son chauffage pour lutter contre l’humidité dans son logement et ne pas avoir trop froid. Cependant, remettre le chauffage a un coût et peut faire un trou dans le budget des ménages.

Crédit photo : iStock

Pour vous aider à réaliser des économies cet hiver, pensez au poêle à granulés. Cet appareil séduit de plus en plus de Français et pour cause : il est écologique et permet de faire des économies d’énergie. Certains modèles, qui n’ont pas besoin d’électricité, sont particulièrement populaires. Voici pourquoi.

Un poêle à granulés sans électricité

Les poêles à granulés qui n’ont pas besoin d’électricité pour fonctionner sont entièrement mécaniques. Comme l'explique Truc Mania, le réservoir à granulés est situé au-dessus de la chambre de combustion, ce qui signifie qu’avec la gravité, les granulés descendent directement dans le brasero. Pour allumer le feu, vous pouvez simplement utiliser une bûchette d’allumage ou un allume-feu et le tour est joué. La chaleur va se propager naturellement dans votre logement.

Crédit photo : iStock

Cet appareil est idéal en cas de coupure de courant puisqu’il continuera à fonctionner et à chauffer votre maison même sans électricité. Les risques de panne sont moins nombreux et cet appareil a une durée de vie supérieure aux autres. En plus de cela, vous ferez des économies d’énergie non négligeables sur votre factures d’électricité. Cerise sur le gâteau : comme il n’utilise aucune électricité, votre poêle sera totalement silencieux. L’appareil idéal à avoir chez soi en hiver.