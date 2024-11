Voici pourquoi vous devriez mettre une bouteille d'eau dans votre congélateur

C’est une astuce qui peut paraître étrange mais qui fonctionne : placer une bouteille d’eau dans votre congélateur aura un avantage que vous ne soupçonniez pas au quotidien.

L’hiver, la facture d’électricité augmente considérablement. Quand le froid devient trop important, nous devons rallumer le chauffage, ce qui peut impacter notre budget. En hiver, nous utilisons également plus d’eau chaude que le reste de l’année et les appreils redoublent d’efforts pour chauffer l’eau, ce qui peut impacter votre facture d'électricité. Pour vous aider à vous chauffer sans vous ruiner, suivez ces astuces pour faire des économies de chauffage en hiver.

En plus du chauffage, les appareils électroménagers consomment beaucoup d’électricité dans une maison. C’est le cas du congélateur, un appareil très énergivore qui consomme de l’électricité pour maintenir une température basse et garder la nourriture congelée. Pour faire des économies sur votre facture d’électricité, voici une astuce simple et efficace.

Une bouteille d’eau au congélateur

Pour faire des économies d’électricité cet hiver, placez une bouteille d’eau au congélateur. En effet, cet appareil consomme énormément d’énergie puisqu’il tourne en permanence pour se refroidir et congeler les aliments. S’il a du mal à rester froid, un congélateur va consommer encore plus d’électricité, ce qui peut augmenter le montant de votre facture.

En plaçant une bouteille d’eau au congélateur, vous allez réguler la consommation d’énergie de votre appareil. Comme l'explique 20 Minutes, une fois gelée, la bouteille d’eau va renforcer le niveau de froid dans l’appareil, qui ne devra pas redoubler d’efforts pour maintenir une température minimale. Comme l’eau a une forte capacité calorifique, ce qui signifie qu’elle est capable d’absorber et de restituer de l’énergie thermique, elle va restituer une partie de son froid en gelant. Ainsi, le congélateur aura besoin de moins d’énergie pour congeler la nourriture, ce qui vous fera faire des économies d’électricité.

Quelques conseils

Si vous voulez suivre cette méthode, voici quelques conseils à appliquer pour que tout se passe bien. Si votre congélateur est bien rempli, une ou deux petites bouteilles d’eau suffisent. S’il est à moitié vide, installez trois à quatre grandes bouteilles bien réparties. Enfin, si vous avez un grand congélateur, déposez des bouteilles de 2 litres d’eau.

Quand vous remplissez votre bouteille d’eau, faites attention à ne pas la remplir entièrement et à garder de l’espace dans le contenant. Quand l’eau va geler, elle va se dilater et prendre plus de place. Si vous n’en laissez pas assez, la bouteille pourrait alors exploser. Enfin, vérifiez que cette dernière est bien fermée pour éviter les fuites.

Cette astuce est idéale pour faire des économies d’électricité, mais il s’agit aussi d’une sécurité en cas de panne. Si votre congélateur ne fonctionne plus, la bouteille d’eau va continuer de diffuser sa fraîcheur et maintiendra le froid plus longtemps dans l’appareil pour conserver vos aliments.