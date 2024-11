5 astuces pour réduire le montant de votre facture d'électricité en hiver

En hiver, il est temps de rallumer le chauffage pour ne pas avoir froid chez soi. Voici 5 astuces pour faire des économies d’énergie pendant cette période.

Ces derniers jours, la France fait face à une chute brutale des températures. Pour de nombreux foyers, il est temps de rallumer le chauffage pour ne pas avoir trop froid. Cependant, ce geste est souvent repoussé par de nombreuses familles qui préfèrent attendre le plus longtemps possible pour faire des économies d’énergie.

Pour vous aider à rester au chaud tout en faisant attention à votre budget, vous devez faire attention à ne pas commettre d'erreur en voulant vous chauffer en hiver. Pour cela, suivez ces astuces qui vous permettront de garder une maison chaude naturellement sans avoir besoin de vous ruiner en chauffage.

Limiter les courants d’air

Si votre logement est mal isolé, il se peut que l’air chaud s’échappe et que l’air froid rentre à l’intérieur de chez vous, en passant par les fissures, les prises électriques et les plafonniers. Pour éviter les pertes de chaleur inutiles, UFC-Que choisir recommande de vérifier l’isolation de votre maison et de boucher les courants d’air. Vous pouvez installer des boudins sous les portes pour bloquer l’air froid, poser des joints si les fenêtres laissent passer l’air ou installer des rideaux isolants thermiques.

Se chauffer naturellement

Si vous êtes équipé d’une cheminée ou d’un poêle à bois, n’hésitez pas à les utiliser pour remplacer ou compléter votre chauffage. Pensez également à ouvrir volets et rideaux quand il fait beau : en entrant dans votre pièce, la chaleur naturelle du soleil va réchauffer l’atmosphère.

Faire contrôler sa chaudière

Une chaudière bien entretenue est synonyme d’économies d’énergie. En effet, entretenir sa chaudière permet de réaliser entre 8% et 12% d’économies d’énergie par an. Pensez également à entretenir vos radiateurs en les dépoussiérant régulièrement et en les purgeant.

Ne pas trop chauffer les pièces

Avoir un thermostat est l’astuce idéale pour conserver une température adéquate chez soi et ne pas trop chauffer. L’Ademe recommande de chauffer les pièces de vie à 20 degrés la journée et 17 degrés la nuit. Pensez à réduire la température dans les pièces inutilisées et privilégiez le mode hors gel si vous devez vous absenter pendant plusieurs jours.

Utiliser moins d’eau chaude

Nous utilisons beaucoup d’électricité quand nous faisons chauffer de l’eau. Pour faire des économies, prenez une douche plutôt qu’un bain et réglez votre chauffe-eau à une température comprise entre 55 et 60 degrés. Pensez également à activer la ventilation dans les pièces pour réduire l’humidité et ne pas surchauffer votre logement.