L'eau n'est que 4e : voici le classement des boissons qui hydratent vraiment le plus, selon la science

Une étude écossaise a comparé treize boissons et mesuré combien de temps chacune reste dans l'organisme. L'eau se classe quatrième. Voici le podium et ce que ces résultats signifient vraiment.

C'est le réflexe le mieux ancré qui soit : quand on veut s'hydrater, on boit de l'eau. Sauf que si l'on s'en tient à la seule question de la rétention des liquides par l'organisme, l'eau plate n'arrive qu'en quatrième position. Trois boissons font mieux, et l'une d'elles est probablement dans votre réfrigérateur.

Treize boissons, un litre chacune, quatre heures de mesure

Le résultat vient d'une étude publiée en 2016 dans l'American Journal of Clinical Nutrition, menée à l'université de St Andrews, en Écosse, par l'équipe du physiologiste Ronald Maughan. Le protocole est simple à comprendre.

Soixante-douze hommes en bonne santé ont bu un litre de chacune des treize boissons testées, dans un état d'hydratation normal au départ. Les chercheurs ont ensuite mesuré leur production d'urine pendant quatre heures. Moins le corps élimine, plus le liquide est resté disponible dans l'organisme.

De ces mesures est né un outil, l'indice d'hydratation des boissons, ou Beverage Hydration Index. L'eau plate y sert d'étalon, avec une valeur fixée à 1. Au-dessus, la boisson hydrate plus durablement que l'eau. En dessous, moins. Le principe est le même que celui de l'index glycémique pour les aliments.

Le classement

Quatre boissons dépassent l'eau plate.

Le lait écrémé , avec un indice de 1,58, arrive en tête.

, avec un indice de 1,58, arrive en tête. La solution de réhydratation orale , à 1,54, suit de très près.

, à 1,54, suit de très près. Le lait entier obtient 1,50.

obtient 1,50. Le jus d'orange ferme la marche à 1,39.

Derrière, l'eau plate et son indice de 1. Et derrière elle, sans écart significatif : le cola, le cola light, le thé chaud, le thé glacé, le café, la bière blonde, l'eau gazeuse et une boisson pour sportifs. Aucune des treize boissons testées n'a fait significativement moins bien que l'eau.

C'est d'ailleurs la bonne surprise de l'étude pour beaucoup : le café, si souvent présenté comme déshydratant, n'a pas produit davantage d'urine que l'eau sur les quatre heures de mesure.

Pourquoi le lait gagne

Le lait est composé à environ 91 % d'eau, donc moins que l'eau elle-même. Son avantage vient de ce qu'il contient en plus.

Ses sucres, ses protéines et ses graisses ralentissent la vidange de l'estomac. Le liquide arrive donc plus progressivement dans l'intestin, et le corps n'a pas à évacuer d'un coup un afflux qu'il ne peut pas stocker. Son sodium et son potassium jouent ensuite le rôle d'éponge : ils réduisent la production d'urine et retiennent l'eau plus longtemps dans l'organisme.

La solution de réhydratation orale, celle que l'on donne en cas de gastro-entérite, fonctionne sur exactement le même principe, avec un dosage en sel encore plus élevé et calculé pour optimiser l'absorption intestinale. Ce n'est évidemment pas une boisson du quotidien.

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La nuance que presque personne ne mentionne

Ce classement mérite un astérisque, et il est important.

Les boissons testées ne contiennent pas toutes la même quantité d'eau : de 88 % à 100 % selon les cas. Les chercheurs ont donc recalculé leur indice en neutralisant cette différence, pour mesurer l'effet de la boisson elle-même et non celui de l'eau qu'elle apporte déjà.

Après cette correction, seuls trois produits restent statistiquement supérieurs à l'eau : la solution de réhydratation orale, le lait écrémé et le lait entier. Le jus d'orange, lui, rentre dans le rang. Son avantage apparent tenait en grande partie à sa teneur en eau, pas à une vertu particulière.

Faut-il pour autant remplacer l'eau par du lait ?

Non, et les auteurs ne le suggèrent nulle part. L'étude répond à une question précise : quelle boisson garde le plus longtemps le liquide dans le corps quand on n'a pas la possibilité de boire régulièrement, ou quand on ne peut pas s'absenter souvent pour aller aux toilettes. Un pilote, un chirurgien, un chauffeur routier.

Pour la vie courante, l'eau garde des atouts imbattables : zéro calorie, zéro sucre, disponible partout, gratuite au robinet. Le lait, lui, apporte des calories et des graisses dont il faut tenir compte, et le jus d'orange du sucre. Une étude sur la rétention hydrique ne dit rien de l'équilibre alimentaire global.

Reste un enseignement utile en période de fortes chaleurs : l'eau n'est pas la seule à hydrater, et les aliments comptent aussi. Nous avions listé les meilleures boissons pour s'hydrater pendant une canicule, en tenant compte de ce que l'on mange en même temps.