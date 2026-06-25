Non, ce n'est pas l'eau : voici la meilleure boisson pour s'hydrater pendant la canicule !

Avec ces fortes chaleurs, boire permet de rester hydraté pour réguler la température corporelle. Mais toutes les boissons n’hydratent pas comme il faut.

Bien s’hydrater quand il fait chaud

En cette période de canicule, boire une boisson fraîche est plus que bienvenu. Non seulement cela fait du bien et nous rafraîchit sur le moment, mais cela nous hydrate également.

En temps normal, 78% des Français ne boivent pas assez d’eau. Ce chiffre conséquent doit sûrement augmenter quand il fait plus chaud. D’ailleurs, en période de fortes chaleurs, il est recommandé d’augmenter sa consommation d’eau, dans l’idéal de 2,5 à 3 litres par jour au lieu des 1,5 habituellement.

Si les boissons nous font du bien, toutes, en revanche, ne nous hydratent pas. Attention alors à celles sur lesquelles vous jetez votre dévolu. Certaines hydratent plus que d’autres tandis que certaines boissons ont tout l’effet inverse.

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La boisson la plus hydratante en période de canicule est…

Crédit photo : stefanamer/ iStock

Même si c’est bon et que ça peut vous faire plaisir, le soda n’est pas la boisson adéquate à privilégier en période de canicule. Il contient de la caféine qui déshydrate le corps. Il n’est pas le seul à provoquer cet effet. De la même manière, l’alcool déshydrate en plus de fausser les signaux d’alerte. Concrètement, votre corps ne sait plus s’il a chaud ou pas (doit-il transpirer ?) alors que l’on sait que l’alcool augmente la température corporelle, indique l’Inserm. Par contre, les bières sans alcool sont tolérées.

Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la boisson la plus hydratante est... le lait. « C'est du liquide, mais il y a des protéines dedans », révèle la journaliste Sandra Marconi dans la matinale de LCI. Vient ensuite l’eau puis l’eau de coco.

Pour ceux qui n’aimeraient pas l’eau, il y a d’autres moyens de s’hydrater en consommant des fruits (pastèque, fraises, melon) et des légumes. « Sur une assiette complète de crudités, par exemple, on peut aller chercher quasiment un verre d'eau », affirme Stéphanie Roux-Monteiro, diététicienne et nutritionniste.