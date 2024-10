La banane, l'astuce bien-être de la chanteuse Louisette

Superstar des fruits, la banane aide à faire le plein d’énergie tout au long de la journée, même les artistes ne peuvent plus s'en passer !

Vous connaissez Louisette ? La jeune femme cartonne avec son groupe Louisette & Amaury. Quand elle n’est pas occupée à pousser la chansonnette, la jeune femme poste des vidéos humoristiques sur sa page Instagram, où elle est suivie par 117 000 abonnés.

Récemment, la créatrice de contenu a ajouté une nouvelle corde à son arc : elle est devenue la nouvelle ambassadrice de la campagne Life is Better avec les légumes, les fruits et la banane.

L'influenceuse a justement un secret pour garder la forme toute la journée. C’est simple : le nouveau visage de la pop française ne jure que par la banane.

Crédit Photo : Louisette & Amaury / Instagram

Vous l’ignorez peut-être, mais la banane fait partie des fruits préférés des Français. Il faut dire que cet aliment réunit tous les ingrédients pour plaire.

Louisette nous dévoile sa routine bien-être pour rester en forme les soirs de concert. C'est parti !

Un fruit qui booste l’énergie

Louisette commence la journée en mangeant un petit-déjeuner composé d’un toast à la banane. Et ce rituel porte ses fruits puisqu'il donne la pêche pour bien démarrer. Avec ça, aucun risque de tomber dans les pommes sur scène !

« Je pense que c’est mon petit-déj préféré. C’est hyper simple à faire, c’est rapide, c’est gourmand. En vrai, c’est nickel pour mon concert ce soir », explique la pétillante blonde.

Une fois cette étape terminée, place à la préparation mentale avec une séance de méditation. Une parenthèse de relaxation qui permet à Louisette de se libérer des pensées négatives.

La créatrice de contenu se rend ensuite sur le lieu du concert pour faire les répétitions. Balances, tests sono, réglage lumières, répétition de choré… Louisette fait un dernier point avec son équipe et emporte une banane avec elle pour tenir le rythme.

Campagne en collaboration commerciale avec l'Association Interprofessionnelle de la Banane.