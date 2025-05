La tournée d'été 2025 recherche des bénévoles : et si vous faisiez partie de l'aventure ?

Faire du bénévolat, ça vous dit ? Cela tombe bien car la tournée d’été 2025 est sur le point de démarrer. Suivez le guide !

Vous souhaitez devenir bénévole, mais vous ne savez pas comment faire. Si la réponse est oui, sachez que vous êtes au bon endroit.

Chaque année, la tournée d’été met en lumière les missions de bénévolat liées à la culture, aux sports et aux loisirs.

L’objectif ? "Agir concrètement pour un été solidaire" grâce à des centaines d’offres de bénévolat dans les domaines cités ci-dessus. Une initiative visant à mobiliser les bénévoles notamment auprès des jeunes, des personnes en situation de handicap ou défavorisés, et plus largement tous ceux qui en ont besoin.

Crédit Photo : La tournée d'été

Un dispositif important

La campagne de la tournée d’été 2025 débutera dimanche 1er juin, et se terminera à la fin du mois.

Cette opération propose plusieurs temps forts : le démarrage de la campagne, des vidéos reportages sur les missions de l’été, un quiz pour trouver votre mission ou encore des rencontres avec des bénévoles aguerris.

Méditation culturelle, bénévolat en festival, distribution de produits de première nécessite , organisation d’un trail solidaire… Il y en a pour tous les goûts.

Crédit Photo : La tournée d'été

Comme 680 000 bénévoles, trouvez la mission qui vous tient à cœur. "Pour une heure ou deux, une ou plusieurs fois par mois", il y a forcément une mission qui vous fera vibrer.

En plus de cela, la Tournée d’été représente une formidable opportunité pour les jeunes de vivre une expérience unique dans un domaine choisi. Ils pourront monter en compétences en lien avec leur parcours d'études et professionnel, et se créer un réseau professionnel.

Autre information importante : les missions de bénévolat sont ouvertes à toutes les personnes à partir de 16 ans et résidant en France, sans condition de nationalité. Découvrez ci-dessous le témoignage d'un bénévole :

Faire du bénévolat, c’est offrir une part de soi au monde, tendre la main à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Cette année, la campagne est en partenariat avec le Ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative, le réseau MJC de France, et les Scouts et Guides de France.

Rendez-vous sur le site jeveuxaider.gouv.fr pour avoir des informations supplémentaires.