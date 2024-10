Le film plastique va être interdit et voici quel objet révolutionnaire va le remplacer dans votre cuisine

Très utile pour conserver nos repas, le film plastique a un inconvénient majeur : il pollue. Pour contrer cela, une nouvelle alternative est en développement et pourrait bientôt arriver dans votre cuisine.

Parmi les éléments indispensables de notre cuisine, on retrouve le film plastique. Ce produit est idéal pour conserver nos aliments au réfrigérateur tout en évitant le contact avec l’air ambiant et la prolifération de bactéries. Cependant, comme son nom l’indique, il est essentiellement composé de plastique ainsi que de produits chimiques toxiques et nocifs pour l’environnement.

Une fois que nous avons utilisé le film plastique, nous le jetons à la poubelle, ce qui contribue à l’augmentation des déchets plastique et à la pollution grandissante. Selon des chiffres de The Sea Cleaners, chaque année, entre 9 et 14 millions de tonnes de déchets plastique finissent dans les océans, soit 1 tonne toutes les 3 secondes. Par la suite, le plastique met plusieurs centaines d’années à se dégrader. En 2040, on pourrait trouver plus de plastique dans l'océan que de poissons, un constat alarmant.

Crédit photo : iStock

Pour toutes ces raisons, de plus en plus de pays décident d’interdire le film plastique, comme le Japon, Taïwan et la Nouvelle-Zélande. Cette décision pourrait par la suite arriver en France, mais que pourra-t-on utiliser à la place pour conserver nos aliments ? Réponse.

Un produit naturel

Selon Maison & Travaux, une alternative écologique au film plastique serait en phase de recherche et de développement. Il s’agit d’un produit fabriqué avec des ingrédients naturels dont des graines d’avocat, de l’acide chlorogénique, de la catéchine et de la perséangine. Ce produit naturel aura la même fonction que le film plastique et pourra conserver vos aliments au réfrigérateur.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, il aura d’autres effets bénéfiques : il vous avertira quand vos aliments seront périmés, prolongera leur durée de conservation et éliminera les bactéries qui pourraient s’y développer. Pour le moment, on n’en sait pas plus sur l’apparence et les fonctions de ce produit, qui reste prometteur.

Il faudra attendre encore attendre quelques années avant de voir cette alternative dans les rayons de nos supermarchés. En attendant, vous pouvez utiliser une charlotte en tissu, un couvercle ou un sac en silicone ainsi que des bocaux en verre pour conserver vos aliments et adopter une alternative naturelle au plastique.