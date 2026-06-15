Les cambrioleurs utilisent cet appareil redoutable pour neutraliser vos alarmes de sécurité

Les cambrioleurs rivalisent d’idées pour parvenir à leurs fins et n’hésitent plus à utiliser des appareils spéciaux pour neutraliser les alarmes de sécurité. On vous dit tout.

À l’approche des vacances d’été, de nombreux Français ont peur de se faire cambrioler pendant leur absence. Pour éviter cela, attention à cette erreur qui peut attirer les cambrioleurs chez vous quand vous partez. Vous pouvez installer des alarmes pour sécuriser votre logement ou suivre cette astuce gratuite pour ne pas être cambriolé pendant vos vacances.

Si ces moyens sont efficaces pour se protéger des cambriolages, ils ne sont pas sans faille. En effet, les voleurs sont de plus en plus malins et trouvent de nouvelles astuces pour entrer dans les maisons.

Brouiller les alarmes de sécurité

Une nouvelle technique a été repérée. Désormais, les cambrioleurs peuvent utiliser des brouilleurs d’ondes pour neutraliser les alarmes. Ainsi, ils peuvent s’aventurer dans un logement protégé par une alarme sans que celle-ni ne sonne.

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C’est ce qui est arrivé à Emmanuel Lecocq, directeur d’une boutique de vélos haut de gamme, qui s’est fait voler 65 vélos en une nuit, pour un montant de 350 000 euros. Selon le propriétaire, l’alarme reliée à son téléphone ne s’est pas déclenchée. En visionnant les caméras de surveillance, Emmanuel a découvert que les voleurs avaient utilisé des brouilleurs pour neutraliser son système de sécurité.

“On avait mis au point un système d’alarme, de sécurité vraiment très poussé. On a été battus par plus fort que nous. Brouilleurs GSM, neutraliser Internet, neutraliser toutes les caméras alentours, même des entreprises autour de nous. Ils ont passé grosso modo deux heures à préparer le terrain avant d’intervenir dans le magasin”, a indiqué Emmanuel, interrogé dans un reportage de TF1 Info.

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Du repérage grâce aux drones

Cette méthode est facile à suivre pour les voleurs puisqu’il est possible d’acheter un brouilleur facilement sur internet, pour un prix compris entre 20 et 60 euros. En plus de cela, les cambrioleurs peuvent aussi utiliser des drones pour faire du repérage. Récemment, un retraité a notamment tiré au fusil sur un drone, croyant à un cambriolage.

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Si ce n’était pas le cas, le retraité n’avait pas complètement tort car les cambrioleurs peuvent utiliser des drones pour repérer les lieux et suivre les allées et venues des occupants.

Pour se protéger de ces attaques et faire fonctionner votre alarme, faites en sorte que la caméra de vidéosurveillance soit branchée en filaire et évitez les connexions Wi-Fi, qui peuvent être facilement piratées ou brouillées. Le câble doit être inaccessible et ne doit pas être visible de l’extérieur. Ainsi, vous garderez votre logement plus en sécurité.