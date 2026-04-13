Croyant à un repérage pour un cambriolage, un retraité tire au fusil sur un drone... appartenant à la mairie

À Nohic, dans le Tarn-et-Garonne, un retraité a eu un coup de frayeur en voyant un drone survoler sa commune. Paniqué, il lui a tiré dessus au fusil, croyant à un repérage pour un cambriolage.

Un fait insolite s’est produit à Nohic, dans le Tarn-et-Garonne, ce mardi 7 avril. Un retraité de la commune a abattu un drone en lui tirant dessus au fusil aux alentours de 14h30. La raison ? L’habitant a cru qu’il s’agissait d’un drone qui faisait du repérage pour un cambriolage. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident se produit puisque dans le Vaucluse, un autre homme a abattu un drone, se croyant espionné dans sa piscine.

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S’il existe des réflexes indispensables à avoir pour éviter les cambriolages dans votre maison, tirer sur les drones alentours n’en est pas un. Croyant qu’il s’agissait d’un repérage, le retraité n’a pas hésité à tirer sur l’appareil pour le mettre hors service.

Le drone est détruit

Et une chose est sûre : il a réussi son coup puisque le drone a été détruit immédiatement. Le coup de feu a attiré les habitants du village, qui ont également paniqué en entendant le bruit.

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“On a entendu un boom, puis plus rien”, a confié l’un des habitants à La Dépêche du Midi.

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Le drone de la mairie

Alerté par la situation, le maire du village s’est rapidement rendu sur place et a rencontré l’homme qui a tiré le coup de feu.

“Je voulais comprendre. C’est quelqu’un d’agréable, mais il a paniqué”, a expliqué l’élu.

C’est en parlant avec le maire que le retraité a appris que le drone était mandaté par la mairie et piloté par un salarié de la société Attila Montauban, afin de réaliser un audit des toitures des bâtiments publics du village. Suite à cet incident, le retraité a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue.