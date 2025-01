Les péages en flux libre face à un inconvénient de taille, déjà une faille dans le système ?

Depuis le passage de l’axe Paris-Normandie en flux libre, les agences de location de voiture subissent un préjudice qu’ils n’avaient pas vu venir. Leurs clients oublient de payer leurs passages et ils se retrouvent avec les amendes.

Le 10 décembre dernier, l’axe Paris-Normandie sur les autoroutes A13 et A14 est devenu le premier en France à être totalement placé en flux libre. Cette initiative est supposée permettre aux automobilistes de ne plus s’arrêter à une barrière de péage, mais les obligent à payer l’utilisation de l’axe a posteriori sur internet ou au bureau de tabac dans les 72 heures qui suivent.

Seulement voilà, il semblerait que nombreux locataires de voiture aient trouvé une faille puisque les amendes atterrissent sur le bureau des agences de location plutôt que chez les utilisateurs. Un phénomène que ces agences dénoncent aujourd’hui parce qu’avec l’oubli de paiement, les amendes sont majorées à 90 euros au bout de trois jours, puis à 375 euros après quinze jours.

Crédit photo : iStock

Auprès de BFM TV, une gérante d’une agence de location explique notamment le temps qu’elle perd à traiter ses amendes, à raison d’une quinzaine de minutes par dossier. Depuis le 10 décembre, ce sont une trentaine d’avis de paiement qui ont dû être traités au sein de son agence.

"On reçoit cet avis de paiement, avec le courrier explicatif de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) avant, et l'avis de paiement qui suit. Après, dans mon logiciel, il faut que je retrouve qui avait ce véhicule à cette date-là"