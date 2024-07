Les péages sans barrière arrivent sur les routes, mais vous risquez gros si vous ne payez pas

Si vous partez en vacances cet été ou que vous êtes amené à voyager en France, vous pourriez emprunter une autoroute en flux libre. Sur ces voies, vous ne vous arrêterez pas au péage pour payer. On vous explique tout.

Sur la route des vacances, vous allez peut-être emprunter des autoroutes avec des péages sans barrières. Ces nouveautés ont été installées sur les autoroutes dans le but de rendre la circulation plus fluide. Au lieu de s’arrêter au péage pour prendre un ticket et payer leur trajet, les automobilistes continuent tout droit. Une manière de réduire les accidents, de passer moins de temps sur la route, d’économiser du carburant et de protéger l’environnement.

Crédit photo : iStock

Récemment, ces nouveaux dispositifs ont été installés sur l’autoroute A79, dans l’Allier, ainsi que sur l’axe A13-A14 entre Paris et la Normandie. Bien qu’il n’y ait aucun péage sur ces autoroutes, votre trajet est quand même payant. Voici comment ça marche.

Comment payer son trajet ?

Sur ces autoroutes, vous ne verrez donc pas de péage incitant à vous arrêter mais de grands portiques équipés de caméras. Les installations présentes sur le portique vont calculer automatiquement le prix que chaque automobiliste devra payer après son trajet. Une fois que vous êtes sorti de l’autoroute, vous avez 72 heures pour effectuer votre paiement.

Crédit photo : iStock

Pour cela, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez le faire en ligne sur le site sanef.com en renseignant la plaque d’immatriculation de votre véhicule. Vous pouvez également vous rendre dans un point de paiement du réseau Nirio, comme un bureau de tabac ou une maison de la presse. Dans tous les cas, le règlement se fait après le voyage et vous avez trois jours à respecter.

Si vous ne payez pas dans les temps, vous recevrez une amende directement dans votre boîte aux lettres puisque votre plaque d’immatriculation est reliée à votre adresse. Le montant de l’amende inclura le coût de votre trajet ainsi qu’une majoration de 10 euros si vous payez dans les dix jours. Si vous prenez plus de temps, le prix augmentera de 90 euros, voire 375 euros pour une absence de paiement dans les deux mois.

Si vous possédez un badge télépéage, vous n’avez rien à faire : le montant du trajet sera directement prélevé sur votre compte bancaire. Dans le cas où vous prenez souvent l’autoroute mais que vous n’avez pas de badge, vous pouvez créer un compte client sur sanef.com. Il vous suffit d’enregistrer votre plaque d’immatriculation et votre carte de paiement pour être prélevé automatiquement après chaque trajet.