Lidl met en vente le cadeau que tous les hommes vont s'arracher pour Noël

Si vous cherchez un cadeau pour homme, Lidl a exactement ce qu’il vous faut. Vendu à un petit prix, cet objet sera l’allié indispensable de ces messieurs au quotidien.

C’est bientôt Noël ! Vous avez sûrement déjà réfléchi aux cadeaux que vous alliez offrir à vos proches. Et si vous n’avez pas d’idée, sachez que Lidl met en vente un accessoire qui fera sans doute plaisir aux hommes.

Que ce soit occasionnel ou au quotidien, cet accessoire deviendra indispensable pour ces messieurs. Par ailleurs, ce sera l’occasion, s’ils le souhaitent, de laisser libre cours à leur créativité. On parle bien évidemment de la tondeuse barbe et cheveux pour hommes Silvercrest.

Il ne s’agit pas de n’importe quelle tondeuse. Celle-ci est une 5 en 1. Elle est idéale pour couper, raccourcir, faire les contours, tondre et raser, précise le site de l’enseigne allemande. De quoi s’offrir un nouveau look sans passer par la case coiffeur ou barbier.

Une tondeuse à barbe et cheveux vendue à petit prix chez Lidl

Avec la tondeuse Silvercrest, vous aurez l’impression d’être comme chez un professionnel. Les deux peignes Vario inclus offrent une coupe précise selon la longueur choisie parmi les 12 longueurs proposées (de 1 à 33 mm). Petit plus, les deux têtes de coupe sont amovibles. Elles se nettoient ainsi facilement : un petit coup sous l’eau et le tour est joué !

L’appareil fonctionne avec une batterie dont l’autonomie est de 60 minutes. Comptez en revanche 90 minutes pour une charge pleine. Et si la tondeuse est déchargée, pas de panique, l’appareil fonctionne également lorsqu’il est branché sur secteur.

Enfin, pour plus de confort et de précision lors de la coupe, la tondeuse est équipée d’une poignée ergonomique, facilement manipulable. Ainsi, plus de risque de faire un faux pas.

Vous avez tous les outils en main pour devenir un as de la coupe de cheveux (et de barbe). Ce sera aussi l’occasion de l’utiliser entre deux réveillons pour montrer vos talents d’artiste. N’attendez plus, la tondeuse barbe et cheveux de Silvercrest est vendue avec une réduction de 37%, au prix très abordable de 11,89 euros sur le site de Lidl.

