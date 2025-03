Lidl offre 300 euros de réduction sur ce vélo électrique doté d'une autonomie défiant toute concurrence

Avec une offre pareille, mieux vaut ne pas traîner afin de sauter sur l’occasion. Lidl met en vente un vélo électrique qui risque fort de faire fureur auprès des acheteurs.

Les beaux jours et le printemps vont bientôt faire leur retour. C’est l’idéal pour faire de petites balades. Ainsi, pourquoi ne pas opter pour le vélo, voire même, le vélo électrique ? C’est ce que propose Lidl par le biais d'une offre renversante.

L’enseigne préférée des Français met en vente des vélos électriques urbains de sa marque Crivit. Et si on ne devait garder qu’un seul argument pour vous convaincre, on vous dirait que ce vélo électrique a une autonomie de 100 km. C’est suffisamment rare pour être souligné et c’est pour cela que Lidl le met en avant sur son site.

Grâce à son autonomie, le vélo électrique de Crivit vous permet d’aller au travail, d’aller faire vos courses, de vous promener… sans risquer la panne. Il faut dire que le vélo possède une batterie puissante située derrière le tube de selle. En plus, cette dernière se retire facilement pour un chargement plus confortable si besoin.

Un vélo électrique qui coche toutes les cases

Crédit photo : Lidl

Mais ce n’est pas tout, le vélo électrique Crivit possède bien d’autres qualités. Son capteur de couple garantit une conduite naturelle. De plus, vous pouvez compter sur le moteur car « plus vous pédalez fort, plus le moteur vous assiste », précise Lidl.

Par ailleurs, le vélo possède un niveau d’assistance développé. En effet, les micro-boutons se trouvent sur le guidon, ce qui vous permet de ne jamais lâcher les commandes des mains. L’écran LED vous assiste également, puisqu’il vous indique le niveau d’assistance et le niveau de la batterie.

Crédit photo : Lidl

Pour plus de sécurité, le vélo électrique Crivit est équipé de feux ultra-lumineux à l’avant et à l’arrière. Il est également possible de cacher un Smart-Tracker dans un compartiment invisible en cas de vol, notamment. Enfin, le design moderne et élégant du vélo ne manquera pas de vous convaincre de mettre la main à la poche. Le vélo Crivit est vendu à 1299 euros au lieu de 1599 euros, soit une réduction de 18% et 300 euros de remise. Alors ne perdez plus de temps, foncez !

Crédit photo : Lidl