Mobil-home dans le jardin : tant qu'il garde ses roues, c'est interdit, et l'amende peut atteindre 6 000 euros par mètre carré

Un mobil-home avec ses roues ne peut pas être installé dans un jardin. Sans ses roues, il devient une construction et redevient légal, à condition de la déclarer.

La fiche officielle de Service-Public consacrée aux mobil-homes dans les jardins privés a été vérifiée le 8 avril 2026. Elle tient en deux cas de figure, et ces deux cas fonctionnent à l'envers de l'intuition : un mobil-home qui a conservé ses roues et sa barre de traction n'a pas le droit d'être installé dans un jardin. Un mobil-home dont on a retiré ces mêmes roues, si.

Le réflexe le plus courant consiste pourtant à raisonner dans l'autre sens : tant que l'engin garde ses roues, ce n'est qu'un véhicule, donc personne n'a rien à dire. C'est précisément ce raisonnement que le Code de l'urbanisme ne valide pas.

Avec ses roues, c'est une résidence mobile de loisirs, et elle n'a rien à faire chez vous

Un mobil-home est défini comme un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Il conserve ses roues et sa barre de traction, il est immatriculé pour pouvoir être remorqué, mais le Code de la route interdit de le faire circuler. Ce statut, c'est celui de résidence mobile de loisirs.

Et ce statut s'accompagne d'une liste fermée de terrains d'accueil : parc résidentiel de loisirs spécialement aménagé, village de vacances classé en hébergement, camping. Un jardin de pavillon ne figure nulle part dans cette liste. La formulation de Service-Public ne laisse aucune marge :

Il est interdit d'installer un mobil-home de loisirs dans son jardin.

Aucune durée n'est prévue, aucune tolérance de quelques semaines. Le mobil-home n'est pas une caravane et ne bénéficie pas du régime des trois mois qui s'applique à celle-ci.

Sans ses roues, il change de nature et redevient possible

Retirez les roues et la barre de traction, et l'objet bascule dans une autre catégorie : il est considéré comme une construction. À partir de là, il obéit aux règles qui régissent n'importe quelle extension ou annexe.

Jusqu'à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, une déclaration préalable déposée en mairie suffit. Au-delà de 20 m², il faut un permis de construire. Dans les deux cas, le plan local d'urbanisme de la commune s'applique, ce qui suppose un terrain constructible et un projet compatible avec le règlement de zone. Le paradoxe est complet : le geste que beaucoup évitent parce qu'il paraît « trop définitif » est en réalité celui qui ouvre la seule voie légale.

Ce que dit vraiment l'article qui contient le chiffre de 6 000 euros

Le montant circule beaucoup, souvent sans son mode d'emploi. Il vient de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 11 avril 2024. Le texte prévoit une amende comprise entre 1 200 euros et un plafond égal à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, ou 300 000 euros dans les autres cas. En cas de récidive, une peine de six mois d'emprisonnement peut s'ajouter.

Il s'agit donc d'une fourchette, et non d'un tarif automatique : 6 000 euros par mètre carré est le maximum que le juge ne peut pas dépasser, pas la somme qu'il applique par défaut. Sur 30 m², cela dessine tout de même un plafond théorique à 180 000 euros. À quoi peut s'ajouter la remise en état du terrain, aux frais du propriétaire.

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Depuis fin 2025, la mairie n'a plus besoin d'attendre un procès

C'est la partie la moins connue du dispositif, et sans doute la plus concrète. Une fois un procès-verbal d'infraction dressé, l'article L. 481-1 permet à l'autorité compétente, le plus souvent le maire, d'agir directement par voie administrative : ordonner le paiement d'une amende pouvant atteindre 30 000 euros, ou mettre en demeure le propriétaire de régulariser ou de remettre en conformité.

Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte par jour de retard. Son plafond était de 500 euros ; il a été porté à 1 000 euros par jour par la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement du 26 novembre 2025, dans la limite de 100 000 euros au total. Le compteur tourne sans qu'un tribunal ait eu à trancher quoi que ce soit.

Un texte voté au Sénat le 6 mai 2026 vise à aller plus vite encore

Le contexte explique en partie cette montée en puissance. Le 6 mai 2026, le Sénat a adopté par 242 voix contre 34 une proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation, ce phénomène d'installations édifiées sans autorisation en zone agricole, naturelle, forestière ou exposée aux risques. Déposée le 23 mars par cinq sénateurs Les Républicains, elle a été transmise à l'Assemblée nationale.

Les chiffres avancés par les élus donnent la mesure du dossier : près de 30 000 parcelles seraient concernées dans l'Hérault, et les services de l'État recensent plus de 500 procédures en cours dans les Pyrénées-Orientales. Le texte prévoit notamment une procédure d'urgence pour les installations récentes, un durcissement des règles de raccordement aux réseaux et un allongement du délai de prescription pénale. La gauche du Sénat a dénoncé une réponse répressive apportée à une crise du logement, l'écologiste Yannick Jadot évoquant une chasse aux pauvres. Le texte n'est pas encore une loi et doit désormais passer devant les députés.

Reste que ces mobil-homes ne sont pas tous des résidences de vacances. Demotivateur avait rencontré ces Français qui y vivent à l'année, faute de pouvoir acheter dans le dur. Pour eux, le passage par la déclaration préalable ou le permis de construire n'est pas une formalité de plus : c'est la différence entre un logement et une infraction.

Source : service-public.gouv.fr